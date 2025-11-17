FIFA ukarała PZPN za wybryki kibiców! Surowa kara dla Polski

Mecz Malta - Polska zamyka 2025 rok dla naszej reprezentacji, a także całe eliminacje do MŚ 2026. Polscy piłkarze mają jeszcze matematyczne szanse na wyprzedzenie Holandii i bezpośredni awans na mundial, ale w ostatniej kolejce musiałby się wydarzyć piłkarski cud. Niemal na pewno o wyjazd na MŚ rozgrywane w USA, Meksyku i Kanadzie będą musieli powalczyć w marcowych barażach. Półfinał już na pewno zagrają 26 marca u siebie, ale pod znakiem zapytania stoją pełne trybuny na PGE Narodowym w Warszawie. Polskę z całą pewnością czeka kara za skandaliczną postawę kibiców, którzy przerwali mecz z Holandią, wrzucając odpalone race na murawę. A będzie to druga taka kara z rzędu, bo FIFA właśnie ukarała PZPN za październikowy mecz z Litwą w Kownie.

O karze dla polskiej federacji poinformował portal Sport.pl. Jak czytamy, na stadionie odnotowano "odpalanie fajerwerków lub innych przedmiotów, używanie gestów, słów, przedmiotów lub innych środków przekazu, które nie są odpowiednie dla wydarzenia sportowego".

Można domyślać się, że Komisji Dyscyplinarnej FIFA poza racowiskiem nie spodobały się także polityczne manifesty w polskim sektorze, na czele ze skandalicznym transparentem prezentującym podobiznę obecnego na trybunach Donalda Tuska z charakterystycznym wąsem i flagą Niemiec na czole.

Za wybryki kibiców PZPN został ukarany grzywną w wysokości 39,5 tysiąca franków szwajcarskich, co w przeliczeniu daje ponad 180 tys. złotych! Nie sama wysokość kary jest jednak najważniejsza. Na biurku komisji FIFA znajduje się już bowiem raport z ostatniego meczu Polski z Holandią, w którym miesiąc po wydarzeniach z Kowna doszło do jeszcze poważniejszych wykroczeń. Mecz został przecież przerwany w związku z wrzuceniem rac na murawę, a taka recydywa może się okazać brzemienna w skutkach w kontekście najbliższego, najprawdopodobniej barażowego, meczu Polaków...