Legia Warszawa, po fatalnej rundzie jesiennej, rozpoczyna walkę o utrzymanie w Ekstraklasie, a nowy trener Marek Papszun mobilizuje zespół na zgrupowaniu w Hiszpanii.

Papszun debiutuje zwycięstwem w meczu kontrolnym, podkreślając jednak, że drużynę czeka trudna walka z innymi zespołami zagrożonymi spadkiem.

Trener Legii wierzy w odpowiedzialność zawodników i ich chęć naprawy błędów, jednak liczy na wzmocnienie ataku, by zwiększyć pole manewru w składzie.

Czy Legia pod wodzą Papszuna zdoła odwrócić losy sezonu i uniknąć spadku?

Trener Marek Papszun ma już debiut w Legii Warszawa. Pracę w warszawskiej drużynie rozpoczął od wygranej 3:2 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki w sparingu. To był pierwszy mecz kontrolny stołecznej ekipy w tym roku. Do przerwy to beniaminek był górą, prowadząc 2:1.

Legia musi dźwignąć się w Ekstraklasie

- Jestem zadowolony ze zwycięstwa - ocenił Papszun. - Jednak ten mecz pokazał, jak to może być trudne. Strzelasz, masz go pod kontrolą. Za chwilę dostajesz dwie bramki, przegrywasz i trochę głowa w dół. Trzeba będzie to dźwignąć w lidze, bo różnie może być. Jest duży optymizm jest duży. To czuć na każdym kroku. Musimy to przełożyć na boisko - zaznaczył.

Marek Papszun o stylu Legii. Padła deklaracja w temacie transferów

Trzeba włożyć dużo wysiłku w utrzymanie Legii w lidze

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z tego, co czeka jego drużynę w drugiej części sezonu.

- W pierwszym meczu będzie Korona, za chwilę Arka, GKS - wyliczał Papszun. - To są drużyny, które też są niżej i będą walczyły o życie, tak jak my. Tak do tego musimy podejść. Jednak musimy mieć świadomość tego, że trzeba włożyć dużo wysiłku, żeby rzeczywiście się dźwignąć z tego wyżej niż to miejsce, które da nam utrzymanie - stwierdził.

Marek Papszun zaczął rządy w Legii. Trudna przeprawa w debiucie!

Nie będzie zmiany kapitana Legii

Papszun nie zamierza zmieniać także hierarchii w zespole. Nie dojdzie do roszad wśród kapitanów.

- Nie będzie zmian, jeżeli chodzi o kapitanów i strukturę tej rady drużyny - zadeklarował. - Poznając chłopaków i zespół, to uważam, że nie ma żadnego uzasadnienia do zmian. Zespół nie miał i nie ma problemów szatniowych. Naszym problemem jest miejsce w tabeli i wyniki - podkreślił.

Marek Papszun podkręca tempo w Legii. Nowy trener dokręci śrubę?

Nikt z piłkarzy Legii nie zadeklarował chęci odejścia

Trener zwrócił uwagę na podejście zawodników, którzy nie zamierzają uciekać z ekipy z Łazienkowskiej.

- Rozmawiałem ze wszystkimi piłkarzami i nikt nie zadeklarował chęci odejścia z Legii - zapewnił. - To też był dla mnie taki ważny sygnał, że zawodnicy chcą grać w Legii. Wbrew niektórym doniesieniom, to nie jest tak, że chcą opuścić klub. To też pokazuje, że chcą wziąć odpowiedzialność i naprawić błędy - przekonywał.

Marek Papszun już wziął Legię w obroty. Tak wyglądał jego pierwszy trening!

Piłkarze Legii wzięli pełną odpowiedzialność za wyniki

W jego ocenie piłkarze są świadomi z koszmarnego półrocza. Nie unikają odpowiedzialności.

- Zawodnicy zdają sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy - wyjawił. - Wzięli za to pełną odpowiedzialność, nie zrzucając jej na nikogo. Szukali winy u siebie, że oni mogli więcej zrobić w poprzedniej rundzie. Uważam, że to było naprawdę uczciwe i prawidłowe podejście. Przez to mogli się skupić od razu na tym, żeby poprawić sytuację i nie szukać winy dookoła. Mogli tylko wziąć się w garść i pracować każdego dnia, żebyśmy się z tego wykaraskali - dodał.

Marek Papszun nie znosi takich piłkarzy. Tak kiedyś mówiono o nowym trenerze Legii

Legii potrzebny jest skuteczny napastnik

Szkoleniowiec nie ukrywa, że liczy na sprowadzenie nowego napastnika. W kadrze na zgrupowanie w Hiszpanii znalazł się Jean-Pierre Nsame, który wraca do zdrowia po kontuzji. W sparingu z Pogonią gola strzelił Antonio Colak. Z kolei Mileta Rajović zagrał w masce po urazie nosa.

- Nie ukrywam, że jeżeli chodzi o transfery, to chciałbym, żeby dołączył jakiś napastnik - wyznał. - Ta konfiguracja zamyka nas na dwójkę napastników. Wystawiając dwójkę w pierwszym składzie nie mamy pola manewru z ławki. Chciałbym, żeby rywalizacja, ale też możliwości do zmienienia systemu zostały stworzone - podsumował Papszun.

Pierwsze chwile Marka Papszuna w roli trenera Legii. Taki ma przepis na sukces w stolicy

