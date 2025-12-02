Pogoń Szczecin - Widzew Łódź: Transmisja na żywo. Gdzie oglądać mecz Pucharu Polski 2.12.2025?

W walce o Puchar Polski 2025/2026 zostało już tylko 16 drużyn. Wśród nich nie ma obrońcy tytułu - Legia Warszawa przegrała w 1/16 finału po dogrywce z Pogonią Szczecin. Portowcy zrewanżowali się stołecznej drużynie za ostatni finał PP i awansowali do następnej rundy, w której czeka ich kolejne trudne starcie. Tym razem Pogoń zmierzy się w 1/8 finału z Widzewem Łódź.

Widzew również awansował do 1/8 finału PP po dogrywce. We wcześniejszej fazie wyeliminował Zagłębie Lubin po kuriozalnym golu Bartłomieja Pawłowskiego z rzutu wolnego. Los sprawił, że tym razem zespół z Łodzi zagra na wyjeździe. Warto podkreślić, że Pogoń to finalista dwóch ostatnich edycji Pucharu Polski. Czy zdoła awansować do trzeciego finału z rzędu? Zostały jej trzy ostatnie kroki.

Pogoń - Widzew: Transmisja na żywo. Na jakim programie mecz dzisiaj 2.12.2025?

Pogoń i Widzew przystąpią do wtorkowego meczu w odmiennych nastrojach. Portowcy w weekend ponieśli bolesną porażkę z GKS Katowice (0:2), z kolei drużyna z Łodzi przełamała się po czterech ligowych spotkaniach bez zwycięstwa i wygrała z Piastem Gliwice na wyjeździe 2:0.

Podobnie jak wcześniejsze rundy, mecze 1/8 finału PP będą transmitowane w TVP Sport. Wtorek będzie pierwszym dniem rywalizacji w tej fazie rozgrywek - przed Pogonią i Widzewem na boisko wyjdą Lechia Gdańsk oraz Górnik Zabrze. Mecz Pogoń Szczecin - Widzew Łódź rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja w TV na kanale TVP Sport, a online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Pozostałe mecze 1/8 finału PP odbędą się w środę i czwartek.