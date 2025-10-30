Ogromna wtopa bramkarza w Pucharze Polski. Ale klops! Okropne słowa kibiców [WIDEO]

Rafał Gikiewicz to nowy bramkarz Zagłębia Lubin

Golkiper opuścił Widzew Łódź i szybko mierzył się ze swoją poprzednią drużyną

W dogrywce meczu w Pucharze Polski zaliczył bolesną wpadkę. Zobacz wideo!

Widzew – Zagłębie: Ogromna wpadka Rafała Gikiewicza

Zagłębie Lubin pożegnało się z rozgrywkami Pucharu Polski po fatalnym błędzie nowego bramkarza Rafała Gikiewicza. Doświadczony golkiper nie zdołał obronić uderzenia Bartłomieja Pawłowskiego z rzutu wolnego — piłka posłana w sam środek bramki wymsknęła mu się z rąk wpadła do siatki, przesądzając o porażce lubinian w dogrywce.

Ironią losu jest fakt, że Gikiewicz jeszcze do ubiegłego tygodnia był zawodnikiem… Widzewa Łódź, czyli zespołu, który właśnie wyeliminował jego nowe Zagłębie. Do Lubina trafił awaryjnie, po tym jak poważnej kontuzji doznał podstawowy bramkarz Dominik Hładun. Według wstępnych informacji, Hładun może pauzować przez kilka miesięcy.

Puchar Polski: Kuriozalny gol na wagę awansu Widzewa, Raków rozbił Cracovię

Kibice nie mieli litości dla Rafała Gikiewicza. W komentarzach w mediach społecznościowych piszą o "koniu trojańskim" czy konieczności zwrócenia go do Widzewa Łódź z wypożyczenia.

Zobacz wtopę Rafała Gikiewicza w materiale wideo poniżej.

CO ZROBIŁ RAFAŁ GIKIEWICZ⁉️Widzew pokonał 1:0 Zagłębie w 1/16 finału finału @PZPNPuchar. pic.twitter.com/YhLZCbNv0r— TVP SPORT (@sport_tvppl) October 29, 2025

Sześć klubów z Ekstraklasy pożegnało się z Pucharem Polski

W Pucharze Polski doszło do kolejnych niespodzianek – z rozgrywek odpadło już sześć drużyn z Ekstraklasy. Najnowszymi ofiarami okazali się piłkarze Zagłębia Lubin, którzy po błędzie Rafała Gikiewicza przegrali z Widzewem Łódź. Wcześniej pożegnali się m.in. Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Radomiak Radom, Motor Lublin i Wisła Płock.

W środę emocji nie brakowało również w innych spotkaniach. Lechia Gdańsk, choć znajduje się w strefie spadkowej Ekstraklasy, dopiero w drugiej połowie dogrywki zdołała przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść w starciu z pierwszoligową Puszczą Niepołomice. Bramki Maksyma Diaczuka, Tomasa Bobcka i Aleksandara Ćirkovicia dały jej awans do 1/8 finału.

Awans wywalczyła także Wisła Kraków, lider 1. ligi, która w derbach Nowej Huty pokonała Hutnika 1:0 po efektownym golu Kacpra Dudy z rzutu wolnego. Spotkanie poprzedziły jednak zamieszki – przed stadionem na Suchych Stawach doszło do starć kibiców z policją, która użyła gazu łzawiącego.

Wcześniej do kolejnej rundy awansowały ekstraklasowe GKS Katowice, Korona Kielce i Piast Gliwice. Z trzeciej ligi w grze pozostają Avia Świdnik i Zawisza Bydgoszcz, a z drugiej – Chojniczanka. Z rozgrywkami pożegnał się natomiast ŁKS II Goczałkowice-Zdrój z 40-letnim grającym trenerem Łukaszem Piszczkiem, przegrywając aż 0:7 z Polonią Bytom. Ostatnim akcentem tej rundy będzie czwartkowy hit w Warszawie – finałowy rewanż sprzed roku pomiędzy Legią a Pogonią Szczecin.