Puchar Polski: Kuriozalny gol na wagę awansu Widzewa, Raków rozbił Cracovię

Kuriozalny błąd Gikiewicza dał awans Widzewowi
Zagłębie Lubin odpadło w 1/16 finału Pucharu Polski po błędzie bramkarza Rafała Gikiewicza, który nie poradził sobie ze strzałem Bartłomieja Pawłowskiego w środek bramki bezpośrednio z rzutu wolnego w drugiej połowie dogrywki. Gikiewicz do ubiegłego tygodnia był piłkarzem... Widzewa. Został sprowadzony do Lubina, ponieważ poważnej kontuzji doznał Dominik Hładun, który będzie musiał pauzować przez prawdopodobnie kilka miesięcy.
Łącznie w Pucharze Polski nie ma już sześciu ekip z Ekstraklasy. W poprzedniej rundzie odpadły: Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Radomiak Radom, Motor Lublin i Wisła Płock, a teraz dołączyły do nich Zagłębie i Cracovia - również po porażkach z rywalami z najwyższej klasy rozgrywkowej.
Włosi zaatakowali polskiego piłkarza pod legendarnym Koloseum! Nie mieli litości dla Nicoli Zalewskiego
Raków rozbił Cracovię w hicie 1/16 finału PP
Raków wygrał w Częstochowie z Cracovią 3:0. Wicemistrz Polski miał przewagę od pierwszych minut, a udokumentował ją dwoma trafieniami Norweg Jonatan Brunes (13. i 40.) - kuzyn słynnego napastnika Manchesteru City, Erlinga Haalanda. Także w drugiej połowie to gospodarze mieli większą kontrolę nad spotkaniem. Wynik ustalił Lamine Diaby-Fadiga (81.). Klub z Częstochowy, jako jeden z czterech przedstawicieli Polski w europejskich rozgrywkach, dopiero od tej rundy rozpoczął udział w Pucharze Polski. Pozostałe, czyli mistrz kraju Lech Poznań, broniąca trofeum Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok, swoje spotkania rozegrają w czwartek.
Wyniki i program (1/16 finału) STS Pucharu Polski (E - ekstraklasa, I - 1. liga, II - 2. liga itd.):
29 października, środa:
- Avia Świdnik (III) - Flota Świnoujście (III) 3:0 (3:0)
- Hutnik Kraków (II) - Wisła Kraków (I) 0:1 (0:0)
- Widzew Łódź (E) - Zagłębie Lubin (E) 1:0 po dogr. (0:0)
- Puszcza Niepołomice (I) - Lechia Gdańsk (E) 1:3 po dogr. (1:1, 0:0)
- Raków Częstochowa (E) - Cracovia (E) 3:0 (2:0)
28 października, wtorek
- LKS II Goczałkowice-Zdrój (V) - Polonia Bytom (I) 0:7 (0:4)
- Olimpia Grudziądz (II) - Śląsk Wrocław (I) 0:1 (0:0)
- ŁKS Łódź (I) - GKS Katowice (E) 1:2 (0:1)
- Zawisza Bydgoszcz (III) - GKS Wikielec (III) 3:0 (0:0)
- Chojniczanka Chojnice (II) - Świt Szczecin (II) 3:1 (1:1)
- Znicz Pruszków (I) - Korona Kielce (E) 0:3 (0:1)
- Odra Opole (I) - Piast Gliwice (E) 0:2 (0:1)
30 października, czwartek
- Gryf Słupsk (IV) - Lech Poznań (E) (godz. 12.00)
- Miedź Legnica (I) - Jagiellonia Białystok (E) (15.00)
- Arka Gdynia (E) - Górnik Zabrze (E) (18.00)
- Legia Warszawa (E) - Pogoń Szczecin (E) (21.00)