Puchar Polski: Kuriozalny gol na wagę awansu Widzewa, Raków rozbił Cracovię

Kuriozalny błąd Gikiewicza dał awans Widzewowi

Zagłębie Lubin odpadło w 1/16 finału Pucharu Polski po błędzie bramkarza Rafała Gikiewicza, który nie poradził sobie ze strzałem Bartłomieja Pawłowskiego w środek bramki bezpośrednio z rzutu wolnego w drugiej połowie dogrywki. Gikiewicz do ubiegłego tygodnia był piłkarzem... Widzewa. Został sprowadzony do Lubina, ponieważ poważnej kontuzji doznał Dominik Hładun, który będzie musiał pauzować przez prawdopodobnie kilka miesięcy.

Łącznie w Pucharze Polski nie ma już sześciu ekip z Ekstraklasy. W poprzedniej rundzie odpadły: Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Radomiak Radom, Motor Lublin i Wisła Płock, a teraz dołączyły do nich Zagłębie i Cracovia - również po porażkach z rywalami z najwyższej klasy rozgrywkowej.

CO ZROBIŁ RAFAŁ GIKIEWICZ⁉️Widzew pokonał 1:0 Zagłębie w 1/16 finału finału @PZPNPuchar. pic.twitter.com/YhLZCbNv0r— TVP SPORT (@sport_tvppl) October 29, 2025

Raków rozbił Cracovię w hicie 1/16 finału PP

Raków wygrał w Częstochowie z Cracovią 3:0. Wicemistrz Polski miał przewagę od pierwszych minut, a udokumentował ją dwoma trafieniami Norweg Jonatan Brunes (13. i 40.) - kuzyn słynnego napastnika Manchesteru City, Erlinga Haalanda. Także w drugiej połowie to gospodarze mieli większą kontrolę nad spotkaniem. Wynik ustalił Lamine Diaby-Fadiga (81.). Klub z Częstochowy, jako jeden z czterech przedstawicieli Polski w europejskich rozgrywkach, dopiero od tej rundy rozpoczął udział w Pucharze Polski. Pozostałe, czyli mistrz kraju Lech Poznań, broniąca trofeum Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok, swoje spotkania rozegrają w czwartek.

Wyniki i program (1/16 finału) STS Pucharu Polski (E - ekstraklasa, I - 1. liga, II - 2. liga itd.):

29 października, środa:

Avia Świdnik (III) - Flota Świnoujście (III) 3:0 (3:0)

Hutnik Kraków (II) - Wisła Kraków (I) 0:1 (0:0)

Widzew Łódź (E) - Zagłębie Lubin (E) 1:0 po dogr. (0:0)

Puszcza Niepołomice (I) - Lechia Gdańsk (E) 1:3 po dogr. (1:1, 0:0)

Raków Częstochowa (E) - Cracovia (E) 3:0 (2:0)

28 października, wtorek

LKS II Goczałkowice-Zdrój (V) - Polonia Bytom (I) 0:7 (0:4)

Olimpia Grudziądz (II) - Śląsk Wrocław (I) 0:1 (0:0)

ŁKS Łódź (I) - GKS Katowice (E) 1:2 (0:1)

Zawisza Bydgoszcz (III) - GKS Wikielec (III) 3:0 (0:0)

Chojniczanka Chojnice (II) - Świt Szczecin (II) 3:1 (1:1)

Znicz Pruszków (I) - Korona Kielce (E) 0:3 (0:1)

Odra Opole (I) - Piast Gliwice (E) 0:2 (0:1)

30 października, czwartek

Gryf Słupsk (IV) - Lech Poznań (E) (godz. 12.00)

Miedź Legnica (I) - Jagiellonia Białystok (E) (15.00)

Arka Gdynia (E) - Górnik Zabrze (E) (18.00)

Legia Warszawa (E) - Pogoń Szczecin (E) (21.00)