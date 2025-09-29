Jan Tomaszewski bohaterem hiszpańskiej prasy! Jego słowa o Flicku wywołały prawdziwą burzę

Słowa Tomaszewskiego o Flicku dotarły do Hiszpanii!

Jan Tomaszewski chętnie komentuje to, co dzieje się w Barcelonie, a to wszystko oczywiście z racji na fakt, że występuje tam najlepszy polski piłkarz w historii, Robert Lewandowski. Były bramkarz reprezentacji Polski często wywołuje dużo emocji wśród polskich kibiców swoimi opiniami, nierzadko bardzo mocnymi i niepopularnymi. Całkiem niedawno w rozmowie z „Super Expressem” Jan Tomaszewski komentował wyniki plebiscytu Złotej Piłki, w której stwierdził, że jego zdaniem Robert Lewandowski powinien znaleźć się zdecydowanie wyżej, niż na odległym, 17. miejscu i w tym stwierdzeniu nie ma żadnych kontrowersji. Wypowiedział się jednak przy okazji na temat Hansiego Flicka i jego pracy w Barcelonie.

Jan Tomaszewski stwierdził, że Flick... nie radzi sobie w Barcelonie! Dowodem na to ma być fakt, że Barcelona przegrała w półfinale Ligi Mistrzów z Interem, mimo że ma w składzie właśnie Lewandowskiego. – Niestety, sztab szkoleniowy niech dotrwa do końca, i mam nadzieję, że nie będzie przedłużona umowa, bo "Pan Niemiec" niezbyt dobrze się spisuje. Mając taką piłkarską "spluwę", że powinien zdobyć wszystko w Europie, a oni przegrali z Interem, dobrą drużyną, którą jednak obnażył późniejszy finał 0:5 z PSG – ocenił Jan Tomaszewski.

Okazuje się, że słowa legendarnego bramkarza reprezentacji Polski odbiły się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale dotarły nawet do... Hiszpanii! – Tomaszewski nie wahał się, jeśli chodzi o określenie przyszłości Flicka w Barçy: "Barcelona powinna rozstać się ze swoim obecnym trenerem". Jednym z głównych powodów, dla których były polski bramkarz krytykuje Flicka, jest jego zarządzanie z Lewandowskim – pisze „Sport”, który przytacza też wspomniane już przez nas słowa Tomaszewskiego o Flicku. – Jan Tomaszewski był bardzo krytyczny wobec Hansiego Flicka. Legendarny polski bramkarz poprosił o odejście trenera Barcelony – napisano z kolei we wstępie artykułu dziennika „AS”. Choć oba materiały mają zdecydowanie informacyjny charakter, to można odczuć, że słowa Tomaszewskiego są dla Hiszpanów zaskakujące, a już sam fakt, że zostały odnotowane w tamtejszych mediach świadczy o tym, że wywołują dużo emocji!

