Kiedy rozmowy Lewandowskiego z Barceloną? Hiszpanie ponoć już wiedzą

Robert Lewandowski do wzięcia za darmo

"Lewy" w niedawnej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim podkreślał, że nie zamierza podejmować pochopnych decyzji dotyczących swojej przyszłości. Chodzi zarówno o ewentualne odejście, jak i pozostanie w stolicy Katalonii, dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się oficjalnych deklaracji.

Od początku nowego roku kapitan reprezentacji Polski ma prawo swobodnie prowadzić rozmowy z dowolnym klubem. W przypadku osiągnięcia porozumienia mógłby dołączyć do nowego zespołu 1 czerwca, bez konieczności płacenia odstępnego.

Trzy kierunki dla Lewandowskiego

Co istotne, zarówno Lewandowski, jak i jego agent Pini Zahavi, nie muszą już w tych negocjacjach brać pod uwagę FC Barcelony. Klub nie będzie miał możliwości zablokowania decyzji piłkarza, jeśli ta zapadnie.

Jak informuje Xavier Munoz z „Mundo Deportivo”, największe zainteresowanie napastnikiem pochodzi obecnie z trzech kierunków. Jednym z nich są Stany Zjednoczone – wcześniej „Bild” donosił, że rozmowy wstępne w sprawie transferu prowadziło Chicago Fire z MLS. Drugim rynkiem jest Turcja, a konkretnie Fenerbahçe ze Stambułu. Trzecią opcją pozostaje Arabia Saudyjska, choć na razie bez szczegółowych informacji.

Nie można jednak wykluczyć, że Lewandowski zdecyduje się pozostać w Barcelonie. Piłkarz wybudował tam dom i niewykluczone, że po zakończeniu kariery właśnie z tym miastem zwiąże swoją przyszłość. Dziennikarze Mundo Deportivo dodają, że Lewandowski i przedstawiciele Barcelony umówili się na rozmowy o ewentualnej współpracy w następnym sezonie. Te mają ruszyć wiosną.