Kiedy rozmowy Lewandowskiego z Barceloną? Hiszpanie ponoć już wiedzą

2026-01-01 11:53

Kataloński dziennik „Mundo Deportivo” przybliża obecną sytuację Roberta Lewandowskiego. Gazeta wskazuje trzy rynki, które obecnie wykazują największe zainteresowanie pozyskaniem „Lewego” bez kwoty odstępnego już latem. Według informacji dziennika planowane są także rozmowy Lewandowskiego z władzami Barcelony, a nawet znany jest orientacyjny termin tych spotkań.

Robert Lewandowski do wzięcia za darmo

"Lewy" w niedawnej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim podkreślał, że nie zamierza podejmować pochopnych decyzji dotyczących swojej przyszłości. Chodzi zarówno o ewentualne odejście, jak i pozostanie w stolicy Katalonii, dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się oficjalnych deklaracji.

Od początku nowego roku kapitan reprezentacji Polski ma prawo swobodnie prowadzić rozmowy z dowolnym klubem. W przypadku osiągnięcia porozumienia mógłby dołączyć do nowego zespołu 1 czerwca, bez konieczności płacenia odstępnego.

Trzy kierunki dla Lewandowskiego

Co istotne, zarówno Lewandowski, jak i jego agent Pini Zahavi, nie muszą już w tych negocjacjach brać pod uwagę FC Barcelony. Klub nie będzie miał możliwości zablokowania decyzji piłkarza, jeśli ta zapadnie.

Jak informuje Xavier Munoz z „Mundo Deportivo”, największe zainteresowanie napastnikiem pochodzi obecnie z trzech kierunków. Jednym z nich są Stany Zjednoczone – wcześniej „Bild” donosił, że rozmowy wstępne w sprawie transferu prowadziło Chicago Fire z MLS. Drugim rynkiem jest Turcja, a konkretnie Fenerbahçe ze Stambułu. Trzecią opcją pozostaje Arabia Saudyjska, choć na razie bez szczegółowych informacji.

Nie można jednak wykluczyć, że Lewandowski zdecyduje się pozostać w Barcelonie. Piłkarz wybudował tam dom i niewykluczone, że po zakończeniu kariery właśnie z tym miastem zwiąże swoją przyszłość. Dziennikarze Mundo Deportivo dodają, że Lewandowski i przedstawiciele Barcelony umówili się na rozmowy o ewentualnej współpracy w następnym sezonie. Te mają ruszyć wiosną.

