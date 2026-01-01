Gadali o Robercie Lewandowskim najgorsze rzeczy. Prawda zaskakuje. Suche fakty kompromitują hejterów

Wywiad Roberta Lewandowskiego wywołał kontrowersje, szczególnie jego wypowiedź o bramkach, których nie strzelił w ostatnich kolejkach La Liga w sezonie 2022/23.

Niestrzelenie tych goli miało mieć związek z klauzulą w kontrakcie, która zobowiązywała FC Barcelonę do zapłaty Bayernowi Monachium dodatkowych 2,5 mln euro.

Lewandowski miał sugerować, że wiedział o trudnej sytuacji finansowej klubu i sugestia, by nie strzelać goli, "trochę została mu w głowie"

Robert Lewandowski u Bogdana Rymanowskiego o golach, których nie było. "Wiedziałem, w jakiej sytuacji znajduje się klub"

Robert Lewandowski dawno nie wzbudził tylu kontrowersji. Jego wywiad z Bogdanem Rymanowskim miał wiele ciekawych wątków, ale największe emocje wzbudziły jego słowa dotyczące bramek, których nie strzelił dla swojego klubu (FC Barcelona) w dwóch ostatnich kolejkach La Liga w sezonie 2022/23. Według zapisu w kontrakcie, Katalończycy musieliby zapłacić Bayernowi Monachium (z tego klubu do Barcy przyszedł "Lewy") dodatkowe 2,5 mln euro, gdyby Polak strzelił w lidzie 25 bramek. Przed dwoma ostatnimi kolejkami miał ich 23. Czy Robert Lewandowski celowo nie wpakował piłki do siatki w spotkaniach z Mallorcą i Celtą Vigo? Kapitan reprezentacji Polski odniósł się do sprawy we wspomnianej rozmowie z Rymanowskim.

Lewandowscy przylecieli już do Polski na święta! Mnóstwo bagaży. Jedno rzuca się w oczy! [GALERIA PAPARAZZI]

Są takie rzeczy, o których nie chcę mówić. Za duży szacunek mam do Barcelony czy ludzi, którzy tam pracują. Wiedziałem, w jakiej sytuacji znajduje się klub. (...) Wiadomo, że w tamtym okresie Barca szukała każdego euro, a to nie była mała kwota. To mi nic nie zmieniało, ja z tym nie mam problemu

- wypalił polski napastnik. Dziennikarz zapytał wprost: "Ale posłuchałeś?". - Trochę to w głowie zostaje. (...) Taki mały procent, który w głowie został, już spowodował, że jak raz się zastanowiłem, czy powinienem strzelać bramkę, czy nie, to w piłce na najwyższym poziomie wystarczy. To jest coś takiego, że czasami te pięć procent, trzy procent mniej, decyduje o tym, czy ty wygrasz, czy strzelisz bramkę - odparł z rozbrajającą szczerością Robert Lewandowski.

Galeria: Robert Lewandowski i Anna Lewandowska w Nowym Jorku

Tak Robert Lewandowski grał w meczach z Mallorcą i Celtą Vigo. Suche fakty. Hejterzy powinni przeprosić?

Po tych słowach na "Lewego" wylało się wiadro hejtu. Problem w tym, że w w obu meczach nie wyglądało na to, że kapitan naszej kadry specjalnie nie strzela gola. Spotkania te przeanalizował portal Sport.pl. Prawda mocno zaskakuje.

Lewandowski szczerze o ojcostwie. "To ja jestem bardziej wymagający", niełatwe porównania z własnym ojcem

Można odnieść wrażanie, że Lewy chciał bramkowy dorobek powiększyć. Było to widać, szczególnie w przedostatnim meczu sezonu z Mallorcą. W tym spotkaniu Polak oddał sześć strzałów na bramkę rywali długo grających w osłabieniu. To - w porównaniu z całym sezonem - jeden z wyższych wyników. Podobnie wzorowo ten mecz wyglądał, jeśli chodzi o jego pracę i akcje w polu karnym, w tym dryblingi i udane dryblingi. W tych elementach jego średnia była nawet ciut lepsza niż wyniki z całego sezonu

- czytamy. To jednak nie wszystko. Robert Lewandowski wykonał rzut wolny, po którym piłka trafiła w spojenie słupka z poprzeczką. Raczej mało prawdopodobne, że specjalnie wcelował w obramowanie bramki. Z kolei w meczu z Celtą "Lewy" uderzył w słupek... Generalnie w obu meczach Polak nie sprawiał wrażenia, jakby nie chciał strzelić gola. - Być może słowa działaczy o niestrzelaniu gdzieś dźwięczały mu z tyłu głowy, może wpłynęły w tych kilku procentach na minimalne pomyłki. Może też jednak Lewandowski uznał, że będzie robił swoje i ewentualnie wróci do sprawy, gdy będzie miał 24 trafienia? - analizuje portal Sport.pl. Czy hejterzy powinni przeprosić Roberta Lewandowskiego?

Sonda Czy hejterzy powinni przeprosić Roberta Lewandowskiego? Tak Nie Trudno powiedzieć/Nie znam sprawy