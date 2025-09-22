Ousmane Dembele ze Złotą Piłką! Ewa Pajor z historyczną nagrodą i 8. miejscem. Lewandowski daleko [WYNIKI]

Złota Piłka 2025 - wyniki:

Złota Piłka mężczyzn:

1. Ousmane Dembele (Francja, PSG)

2. Lamine Yamal (Hiszpania, Barcelona)

3. Vitinha (Portugalia, PSG)

-------------

17. Robert Lewandowski (Polska, Barcelona)

Złota Piłka kobiet:

Aitana Bonmati (Hiszpania, Barcelona)

-------------

8. Ewa Pajor (Polska, Barcelona)

Trofeum Kopy (mężczyźni): Lamine Yamal (Hiszpania, Barcelona)

Trofeum Kopy (kobiety): Vicky Lopez (Hiszpania, Barcelona)

Nagroda im. Gerda Muellera (mężczyźni): Viktor Gyokeres (Szwecja, Sporting CP/Arsenal)

Nagroda im. Gerda Muellera (kobiety): Ewa Pajor (Polska, Barcelona)

Trofeum Jaszyna (mężczyźni): Gianluigi Donnarumma (Włochy, PSG/Manchester City)

Trofeum Jaszyna (kobiety): Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

Trofeum Johana Cruyffa (mężczyźni): Luis Enrique (Hiszpania, PSG)

Trofeum Johana Cruyffa (kobiety): Sarina Wiegman (Holandia, reprezentacja Anglii)

Klub roku (mężczyźni): PSG (Francja)

Klub roku (kobiety): Arsenal (Anglia)

Nagroda Socratesa: Fundacja Xana

Złota Piłka 2025 budzi największe emocje od lat. We wcześniejszych edycjach mieliśmy zdecydowanych faworytów, na których skupiała się cała uwaga, tymczasem w tym roku naprawdę trudno rozstrzygnąć, do kogo trafi najbardziej prestiżowa nagroda w świecie piłki nożnej. Głównymi faworytami są Ousmane Dembele, Lamine Yamal i Raphinha, ale żaden z nich nie zdominował przewidywań. Wszystko wyjaśni się dopiero podczas gali, która tradycyjnie odbędzie się w Paryżu.

Złota Piłka 2025 na żywo. Wyniki gali

Dla polskich kibiców główną atrakcją wieczoru będzie udział Ewy Pajor. Polska gwiazda Barcelony jest częścią delegacji katalońskiego klubu i odbierze na scenie nagrodę dla najlepszej strzelczyni ostatniego sezonu. Poza tym kapitanka reprezentacji Polski jest nominowana do głównej nagrody i znalazła się w najlepszej "10" plebiscytu. Czy po raz pierwszy w karierze wskoczy na podium? To nie udało się Robertowi Lewandowskiemu, który tym razem otrzymał nominację, ale nie pojawił się na gali, a jeszcze przed jej startem oficjalnie ogłoszono jego 17. miejsce.