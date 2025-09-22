Ousmane Dembele ze Złotą Piłką! Ewa Pajor z historyczną nagrodą i 8. miejscem. Lewandowski daleko [WYNIKI]

Złota Piłka 2025 - wyniki:
Złota Piłka mężczyzn:
- 1. Ousmane Dembele (Francja, PSG)
- 2. Lamine Yamal (Hiszpania, Barcelona)
- 3. Vitinha (Portugalia, PSG)
-------------
- 17. Robert Lewandowski (Polska, Barcelona)
Złota Piłka kobiet:
- Aitana Bonmati (Hiszpania, Barcelona)
-------------
- 8. Ewa Pajor (Polska, Barcelona)
Trofeum Kopy (mężczyźni): Lamine Yamal (Hiszpania, Barcelona)
Trofeum Kopy (kobiety): Vicky Lopez (Hiszpania, Barcelona)
Nagroda im. Gerda Muellera (mężczyźni): Viktor Gyokeres (Szwecja, Sporting CP/Arsenal)
Nagroda im. Gerda Muellera (kobiety): Ewa Pajor (Polska, Barcelona)
Trofeum Jaszyna (mężczyźni): Gianluigi Donnarumma (Włochy, PSG/Manchester City)
Trofeum Jaszyna (kobiety): Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)
Trofeum Johana Cruyffa (mężczyźni): Luis Enrique (Hiszpania, PSG)
Trofeum Johana Cruyffa (kobiety): Sarina Wiegman (Holandia, reprezentacja Anglii)
Klub roku (mężczyźni): PSG (Francja)
Klub roku (kobiety): Arsenal (Anglia)
Nagroda Socratesa: Fundacja Xana
Złota Piłka 2025
Witamy w relacji na żywo z gali Złotej Piłki 2025! Początek wyjątkowego wieczoru o godzinie 21:00, a wcześniej gwiazdy światowej piłki pojawią się na czerwonym dywanie. Wśród nominowanych są m.in. Robert Lewandowski i Ewa Pajor.
Delegacja Barcelony już w Paryżu, jej częścią jest także Ewa Pajor:
O 19:00 oficjalnie rozpoczął się "czerwony dywan", czyli przyjazd gwiazd wieczoru do paryskiego Teatru Chatelet.
Już wcześniej poznaliśmy miejsce Roberta Lewandowskiego w tegorocznym plebiscycie:
Tak wygląda klasyfikacja Złotej Piłki 2025 na miejscach 12-30:
- 12. Chwicza Kwaracchelia (Gruzja, Napoli/PSG)
- 13. Harry Kane (Anglia, Bayern)
- 14. Desire Doue (Francja, PSG)
- 15. Viktor Gyoekeres (Szwecja, Sporting CP/Arsenal)
- 16. Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt)
- 17. Robert Lewandowski (Polska, Barcelona)
- 18. Scott McTominay (Szkocja, Napoli)
- 19. Joao Neves (Portugalia, PSG)
- 20. Lautaro Martínez (Argentyna, Inter)
- 21. Serhou Guirassy (Gwinea, Borussia Dortmund)
- 22. Alexis Mac Allister (Argentyna, Liverpool)
- 23. Jude Bellingham (Anglia, Real Madryt)
- 24. Fabian Ruiz (Hiszpania, PSG)
- 25. Denzel Dumfries (Holandia, Inter)
- 26. Erling Haaland (Norwegia, Manchester City)
- 27. Declan Rice (Anglia, Arsenal)
- 28. Virgil van Dijk (Holandia, Liverpool)
- 29. Florian Wirtz (Niemcy, Bayer Leverkusen/Liverpool)
- 30. Michael Olise (Francja, Bayern)
Zdecydowanie lepiej poszło Ewie Pajor, która już na pewno znajdzie się w TOP 10 tegorocznej Złotej Piłki!
W grze o główną męską nagrodę zostali już tylko: Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha i Lamine Yamal.
Złotej Piłki nie otrzyma także inny piłkarz Barcelony - Pedri zajął 11. miejsce!
Przed dzisiejszą galą Mateusz Borek mówił o przeciekach, zgodnie z którymi Robert Lewandowski miał zająć 6. miejsce. Teraz odpowiedział zawiedzionym internautom:
A Ewa Pajor i jej koleżanki z Barcelony są już gotowe na wieczorną galę!
W grze o Złotą Piłkę kobiet została ta "10" z Ewą Pajor:
- Aitana Bonmati
- Lucy Bronze
- Mariona Caldentey
- Hannah Hampton
- Patri Guijarro
- Chloe Kelly
- Ewa Pajor
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Leah Williamson
Spora delegacja kobiecej Barcelony z Ewą Pajor jest już na miejscu!
A tu pełna delegacja Barcelony - męskiej i kobiecej:
Przypomnijmy, że początek gali o 21:00. Dopiero wtedy poznamy kolejne miejsca w TOP 10 plebiscytu.
W pierwszym rzędzie przygotowano miejsca dla Dembele, Yamala i Raphinhi, a także Putellas, Bonmati i Russo. Czy tak będą wyglądać finałowe "3"?
21:00
Zaczynamy galę Złotej Piłki!
Wieczór otworzyła Charlotte Cardin z piosenką "Feel Good".
Ceremonię poprowadzą Kate Scott i Ruud Gullit.
I już czas na pierwszą nagrodę - trofeum Kopy (do lat 21). Nominowani to: Desire Doue, Estevao, Joao Neves, Lamine Yamal i Kenan Yildiz.
A nagrodę wręczy Raphael Varane.
Nie mogło być inaczej - najlepszym piłkarzem U21 wybrany Lamine Yamal!
To druga z rzędu nagroda Kopy dla Yamala.
Po raz pierwszy nagroda Kopy trafi także do kobiety.
Zwyciężczyni to Vicky Lopez - piłkarka Barcelony!
Warto podkreślić, że triumfatorów w kategorii U21 wybierali zdobywcy i zdobywczynie Złotych Piłek z poprzednich lat.
Czas poznać nową nagrodę: Akcja roku. Głosować mogą kibice z całego świata. Nominowano: Brazylię, Inter Miami, PSG, Real Madryt i Hiszpanię. Wyniki poznamy 25 września.
Przechodzimy do nagród dla najlepszych trenerów. Na scenie pojawił się legendarny Fabio Capello.
Najpierw poznamy trenera roku w kobiecej piłce.
Trofeum Cruyffa dla Sariny Wiegman, która poprowadziła Anglię do wygranej w Euro 2025!
Holenderka cieszy się, że odbiera nagrodę im. Cruyffa - legendarnego holenderskiego piłkarza i trenera, wirtuoza futbolu.
A teraz nagroda dla trenera roku. Nominowani: Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot.
Najlepszym trenerem został Luis Enrique, który wygrał z PSG Ligę Mistrzów UEFA!
Wielka wrzawa po tym ogłoszeniu, ale Enrique nie ma na gali, bo... PSG gra aktualnie ligowy mecz z Marsylią!
I przechodzimy już do Trofeum Jaszyna dla najlepszych bramkarzy.
Nagrodę wręczy legendarny Gianluigi Buffon, a także Mary Earps - po raz pierwszy dla najlepszej bramkarki.
Po przedstawionych nominacjach ogłoszono krótką przerwę...
Przypomnijmy więc dotychczasowych zwycięzców:
Kategorię U21 zdominowała FC Barcelona:
Luis Enrique nie mógł odebrać nagrody, bo prowadzi akurat PSG w ligowym meczu:
Pojawiła się za to jego odpowiedniczka:
Warto podkreślić, że w finałowej "10" Złotej Piłki kobiet jest 5 Angielek, 4 Hiszpanki i... Ewa Pajor.
Wracamy do Trofeum Jaszyna! U kobiet najlepsza Angielka Hannah Hampton, a u mężczyzn Włoch Gianluigi Donnarumma.
Organizatorzy wykorzystali dzisiejszą galę, aby upamiętnić tragicznie zmarłych Diogo Jotę i Andre Silvę.
Czas na nagrodę im. Gerda Muellera, która będzie szczególnie ważna dla polskich kibiców!
Nagrodę wręczy Luis Figo.
Ewa Pajor i Viktor Gyokeres zwycięzcami nagrody dla najlepszych strzelców sezonu!
Warto przypomnieć, że w 2022 roku Robert Lewandowski odebrał pierwszą nagrodę im. Gerda Muellera w historii. Teraz Ewa Pajor dołączyła do niego jako pierwsza zwyciężczyni!
Pajor ze sceny wygłosiła długą przemowę po angielsku, w której wróciła do narodzin w Pęgowie. Nie zabrakło licznych podziękowań i stresu, a w pewnym momencie publiczność nagrodziła ją brawami.
Zobacz, jak prezentuje się na gali Ewa Pajor.
Po tych pięknych dla nas chwilach kontynuujemy galę. Poznamy kluby roku, a nagrody wręczą Javier Pastore i DJ Snake.
Najlepszy żeński klub to Arsenal, triumfator Ligi Mistrzyń. Liczna delegacja z Anglii weszła na scenę.
Męski klub roku poznamy dopiero po przerwie...
Wznawiamy galę!
Klubem roku bez zaskoczeń zostało oczywiście PSG.
Nagrodę odbiera prezes klubu, który dziś zamiast meczu PSG wybrał galę Złotej Piłki.
Wyjątkowy moment - nagroda Socratesa za działalność pozapiłkarską. Wręczy ją księżna Monako!
Nagrodę Socratesa otrzymuje fundacja Xana, która wspiera dzieci z ciężkimi schorzeniami. Została założona przez Luisa Enrique i jego rodzinę - na cześć jego zmarłej córeczki.
Nagrodę odebrała patronka fundacji i siostra zmarłej Xany.
Zbliżamy się do głównego rozstrzygnięcia - kto odbierze Złotą Piłkę?!
Krótko przypomniano wcześniejszych zwycięzców Złotej Piłki, a teraz drugi występ artystyczny tego wieczoru.
Występ zakończył się prezentacją obu Złotych Piłek na scenie!
Kobiecą Złotą Piłkę wręczy Andres Iniesta!
Ewa Pajor 8. piłkarką świata!
Kolejność miejsc od 10 do 3:
- 10. Hannah Hampton
- 9. Lucy Bronze
- 8. Ewa Pajor
- 7. Leah Williamson
- 6. Patricia Guijarro
- 5. Chloe Kelly
- 4. Alexia Putellas
- 3. Alessia Russo
Złota Piłka trafi do Mariony Caldentey albo po raz trzeci do Aitany Bonmati!
A zwyciężczynię poznamy po przerwie.
Aitana Bonmati odbiera swoją trzecią Złotą Piłkę!
A tu pełne wyniki Złotej Piłki 2025 kobiet, z potwierdzeniem trzeciego triumfu z rzędu Bonmati:
Three in a row for Aitana Bonmati ! Caldentey & Russo for the podium #ballondor pic.twitter.com/pRuV0OwFAo— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
A teraz ostatnia kategoria wieczoru - Złota Piłka mężczyzn, którą wręczy Ronaldinho!
Poznaliśmy kolejność na miejscach 10-3!
- 10. Nuno Mendes
- 9. Gianluigi Donnarumma
- 8. Cole Palmer
- 7. Kylian Mbappe
- 6. Achraf Hakimi
- 5. Raphinha
- 4. Mohamed Salah
- 3. Vitinha
Dopiero 5. Rapinha - Złotą Piłkę wygra albo Lamine Yamal, albo Ousmane Dembele!
Czas poznać najważniejszą dziś odpowiedź!
OUSMANE DEMBELE ZE ZŁOTĄ PIŁKĄ 2025!
Ousmane Dembele jakby wciąż nie dowierzał w ten sukces. Ze sceny podziękował także Barcelonie, w której spędził kilka lat i cieszył się grą m.in. z Leo Messim.
Na koniec na scenie do Dembele i jego mamy dołączyła Aitana Bonmati.
Na scenie są już wszyscy dzisiejsi triumfatorzy - w tym Ewa Pajor z nagrodą Gerda Muellera!
To koniec gali i naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl!
Złota Piłka 2025 budzi największe emocje od lat. We wcześniejszych edycjach mieliśmy zdecydowanych faworytów, na których skupiała się cała uwaga, tymczasem w tym roku naprawdę trudno rozstrzygnąć, do kogo trafi najbardziej prestiżowa nagroda w świecie piłki nożnej. Głównymi faworytami są Ousmane Dembele, Lamine Yamal i Raphinha, ale żaden z nich nie zdominował przewidywań. Wszystko wyjaśni się dopiero podczas gali, która tradycyjnie odbędzie się w Paryżu.
Złota Piłka 2025 na żywo. Wyniki gali
Dla polskich kibiców główną atrakcją wieczoru będzie udział Ewy Pajor. Polska gwiazda Barcelony jest częścią delegacji katalońskiego klubu i odbierze na scenie nagrodę dla najlepszej strzelczyni ostatniego sezonu. Poza tym kapitanka reprezentacji Polski jest nominowana do głównej nagrody i znalazła się w najlepszej "10" plebiscytu. Czy po raz pierwszy w karierze wskoczy na podium? To nie udało się Robertowi Lewandowskiemu, który tym razem otrzymał nominację, ale nie pojawił się na gali, a jeszcze przed jej startem oficjalnie ogłoszono jego 17. miejsce.