Hiszpanie zszokowani po gali Złotej Piłki! Wskazali miejsce Roberta Lewandowskiego. "To jest coraz mniej jasne"

Sensacyjne miejsce Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie grzmią

Kolejny gala Złotej Piłki przeszła do historii. O niektórych wynikach będzie się jeszcze długo mówiło, ponieważ miejsca kilku piłkarzy mogły wywołać spore kontrowersje. Mowa przede wszystkim o pozycji Roberta Lewandowskiego, w tym temacie wypowiedział się Jorge Garcia z madryckiego "AS" w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

- Lewandowski strzelił 42 gole w zeszłym sezonie, trafiał do siatki co 94 minuty w wieku prawie 37 lat. W Złotej Piłce zajął jednak 17. pozycję, gdy kryteria tego plebiscytu są coraz mniej jasne - zaznaczył Garcia.

Wymowny komentarz po gali Złotej Piłki. Hiszpanie wprost o pozycji Roberta Lewandowskiego

Pozycja Lewandowskiego w plebiscycie Złotej Piłki 2025 nie zdziwiła mocno Alexa Pintanela z katalońskiego portalu "RAC1", choć w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" zaznaczył, że mogła to być zupełnie inna pozycja przez osiągnięcia w okresie, który był oceniany w sprawie ostatecznego miejsca.

- Nie jestem zaskoczony wynikiem Lewandowskiego, choć miał bardzo dobry zeszły sezon. Strzelił ponad 40 goli, miał wielki wkład w zdobywanie trofeów [mowa o mistrzostwie kraju, Pucharu Króla i Superpucharze — przyp. red.]. Mógł być w pierwszej "10" - powiedział Pintanel.

Dziennikarza bardziej oburzyło miejsce Pedriego, który zajął 10. pozycję.

- Patrząc na zeszły sezon, nie jest to sprawiedliwe. Lewandowski był lepszy niż Vinicius i zasłużył, aby być wyżej. Tak jak Pedri powinien być wyżej, czy jak niesprawiedliwe jest, że Salah wyprzedził Raphinhę. Ale gdy wybierają dziennikarze, to każdy ma swoje preferencje. Ja, gdybym mógł głosować, to na przykład postawiłbym na Yamala, Raphinhę i Pedriego - dodał Pintanel.