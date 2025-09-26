Jan Tomaszewski bez ogródek o Lewandowskim i Złotej Piłce. Dostało się Hansiemu Flickowi

Gala Złotej Piłki jak co roku wzbudziła sporo emocji. Najlepszym piłkarzem roku w plebiscycie "France Football" został Ousmane Dembele, który z PSG wygrał Ligę Mistrzów UEFA, a także mistrzostwo i Puchar Francji i zwieńczył sezon finałem Klubowych Mistrzostw Świata. Jego zwycięstwo nie budzi szczególnych kontrowersji, choć spora część kibiców liczyła, że to Lamine Yamal sięgnie po prestiżową nagrodę. Dość zastanawiające jest za to odległe 17. miejsce Roberta Lewandowskiego, który z Barceloną zdobył wszystko na krajowym podwórku i zagrał w półfinale LM. Był najlepszym strzelcem drużyny, która na każdym polu dokopała Realowi Madryt, a mimo to i tak skończył w rankingu Złotej Piłki daleko za siódmym Kylianem Mbappe. Co o pozycji "Lewego" sądzi Jan Tomaszewski?

Ousmane Dembele ze Złotą Piłką! Ewa Pajor z historyczną nagrodą i 8. miejscem. Lewandowski daleko [WYNIKI]

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Następne pytanie

Złota Piłka: Jan Tomaszewski bez ogródek o miejscu Roberta Lewandowskiego

- No cóż, Robert chyba po raz dziesiąty znalazł się na liście 30 nominowanych i to się liczy. Które miejsce zajmie, to już decydują o tym dziennikarze. Ja uważam, że powinien zająć miejsce na początku drugiej dziesiątki. No ale tam są tacy piłkarze, że to jakbyśmy rozmawiali o wyższości Świąt Wielkanocnych nad Bożym Narodzeniem. Niewątpliwie wygrał piłkarz, który budził kontrowersje, ale zdobył z drużyną Ligę Mistrzów i głupio byłoby, żeby ktoś spoza niej wygrał ten plebiscyt - ocenił wyniki Złotej Piłki legendarny polski bramkarz w rozmowie z Przemkiem Ofiarą na kanale Super Express Sport.

- Tym bardziej że Barcelona skład ma na Puchar Świata, w którym nawet nie uczestniczyła w Ameryce. Na pewno skład ma na Puchar Europy, najważniejszy puchar. Niestety, sztab szkoleniowy niech dotrwa do końca, i mam nadzieję, że nie będzie przedłużona umowa, bo "Pan Niemiec" niezbyt dobrze się spisuje. Mając taką piłkarską "spluwę", że powinien zdobyć wszystko w Europie, a oni przegrali z Interem, dobrą drużyną, którą jednak obnażył późniejszy finał 0:5 z PSG - dodał Tomaszewski, krytykując Hansiego Flicka.

Real Oviedo - FC Barcelona: Gol Roberta Lewandowskiego. Potrzebował 5 minut! [WIDEO]

Całą rozmowę z Janem Tomaszewskim możesz obejrzeć poniżej.