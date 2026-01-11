Wielkie emocje przed finałem Superpucharu Hiszpanii, gdzie FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico.

Robert Lewandowski wraca do pierwszego składu Barcelony, co wzbudza nadzieje kibiców na decydujący występ.

Kto zwycięży w starciu gigantów i zdobędzie trofeum? Sprawdź, gdzie oglądać El Clasico Barcelona - Real NA ŻYWO.

FC Barcelona - Real Madryt: SKŁADY. Lewandowski w pierwszym składzie!

Robert Lewandowski mecz FC Barcelona - Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii zacznie w pierwszym składzie. "Lewy" w półfinałowym starciu z Athletikiem Bilbao nie zagrał ani minuty, spędzając cały mecz na ławce rezerwowych. Teraz wreszcie dostał szansę. Poniżej składy:

FC Barcelona: J. García - Koundé, Eric, Cubarsí, Balde - De Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermín, Raphinha - Lewandowski.

Real Madryt: Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Tchouaméni, Camavinga - Rodrygo, Bellingham, Vinícius - G. García.

FC Barcelona - Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii

Mecz FC Barcelona - Real Madryt w Superpucharze Hiszpanii wywołuje wielkie emocje wśród kibiców obu drużyn, których na całym świecie jest mnóstwo. Kto będzie górą w El Clasico? Barcelona ma za sobą imponującą serię dziesięciu zwycięstw. W tabeli LaLiga prowadzi z przewagą czterech punktów nad Realem. W półfinale Superpucharu Hiszpanii Katalończycy zdemolowali 5:0 Athletic Bilbao, grając ofensywnie i bardzo skutecznie. W drugim półfinale Real Madryt pokonał 2:1 Atletico.

Barcelona - Real. Takie wiadomości przed El Clasico! Chodzi o Lewandowskiego i Yamala

Do wyjściowej jedenastki Barcelony poza Robertem Lewandowski wraca też Lamine Yamal. Skrzydłowy borykał się ostatnio z problemami zdrowotnymi. Prawdopodobnie dlatego w spotkaniu półfinałowym wszedł na murawę dopiero w końcówce. - Jest gotowy, by wyjść w pierwszym składzie. W tej chwili wszyscy zawodnicy są gotowi, by być zarówno w wyjściowej jedenastce, jak i na ławce - powiedział trener Hansi Flick.

FC Barcelona - Real Madryt Gdzie oglądać Superpuchar Hiszpanii NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany w niedzielę 11 stycznia 2026. Początek meczu FC Barcelona - Real Madryt o godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Real Madryt na antenie Eleven Sports 1 oraz online na Canal+ ONLINE i stronach legalnych bukmacherów.

Sonda Kto wygra El Clasico: FC Barcelona czy Real Madryt? FC Barcelona Będzie remis Real Madryt