FC Barcelona – Real Madryt: Gol Roberta Lewandowskiego w Superpucharze Hiszpanii! [WIDEO]

FC Barcelona - Real Madryt: Gol Roberta Lewandowskiego [WIDEO]

Gdy sędzia techniczny meczu FC Barcelona – Real Madryt podniósł tablicę z doliczonym czasem gry, nikt nie spodziewał się, że prawdziwy mecz dopiero się zacznie. W drugiej minucie doliczonego czasu gry Vinicius Junior, który od miesięcy czekał na przełamanie, w końcu trafił do siatki. Po wielkiej indywidualnej akcji Brazylijczyk dał "Królewskim" wyrównanie na 1:1. Wydawało się, że takim wynikiem zakończy się ta część gry i Barcelona zejdzie do szatni z niedosytem.

Nic bardziej mylnego! Katalończycy potrzebowali zaledwie 120 sekund na odpowiedź. Defensywa Realu została rozcięta jednym, genialnym prostopadłym podaniem. Do piłki dopadł Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zachował zimną krew w sytuacji sam na sam i fenomenalnym, technicznym uderzeniem minął bezradnego Thibaut Courtois. To był moment magii "Lewego", który przywrócił Barcelonie prowadzenie 2:1.

Kiedy kibice Barcelony jeszcze wiwatowali po golu Polaka, Real Madryt rzucił się do ataku rozpaczy. W 45+6. minucie w polu karnym "Blaugrany" działy się rzeczy niestworzone. Najpierw potężny strzał w poprzeczkę, potem ofiarna, wręcz rozpaczliwa próba interwencji obrońców na linii bramkowej, aż w końcu piłka znalazła drogę do siatki po wielkim zamieszaniu po strzale Gonzalo Garcii.

BARCELONA ANSWER RIGHT BACK THROUGH LEWANDOWSKI!!THE END OF THIS FIRST HALF 😱😱😱 pic.twitter.com/NeEY1XAoOU— ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2026