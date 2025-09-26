Podsumował występ Lewandowskiego jednym zdaniem. Na świecie nie ma takich wielu

Flick zachwycony Lewandowskim

Mecz lepiej rozpoczęli gospodarze – Alberto Reina wykorzystał błąd bramkarza Barçy i dał Realowi Oviedo prowadzenie. Po przerwie wyrównał Eric Garcia, a chwilę później decydujące słowo należało do Lewandowskiego. Snajper wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie Frenkiego de Jonga i celnym uderzeniem głową zdobył drugiego gola dla Barcelony. – To trafienie miało ogromne znaczenie. Wiemy, czego możemy się po Robercie spodziewać – w polu karnym jest jednym z najlepszych na świecie – podkreślał po meczu Hansi Flick, cytowany przez fcbarca.com. Szkoleniowiec dodał także, że zmiany, w tym oczywiście wejście Lewego, okazały się kluczowe.

Kataloński „Sport” ocenił występ Polaka najwyżej w zespole, przyznając mu notę „9”. Dziennikarze zwrócili uwagę, że Lewandowski potrzebował niewiele czasu, by zdobyć efektowną bramkę, która przesądziła o losach meczu. My przypomnijmy, że to był trzeci gol Lewandowskiego w tym sezonie dla Blaugrany, wcześniejsze dwa trafienia z Valencią również padły po tym, jak na murawie pojawił się dopiero w roli rezerwowego.

Po sześciu kolejkach liderem La Ligi pozostaje Real Madryt z kompletem osiemnastu punktów. FC Barcelona traci do odwiecznego rywala dwa „oczka” i zajmuje drugą pozycję, a za nimi plasuje się Villarreal, mający trzy punkty mniej od mistrzów Hiszpanii.

