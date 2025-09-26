Ależ wieści dla Wojciecha Szczęsnego! Wielki problem Barcelony, media alarmują

Kłopoty po meczu ligowym w Oviedo

Hiszpański bramkarz zagrał w czwartkowym spotkaniu przeciwko Realowi Oviedo (3:1), jednak możliwe, że był to jego ostatni występ na dłuższy czas. Do urazu miało dojść podczas piątkowego treningu, co przekazał wspomniany dziennikarz.

Jeżeli informacje Romero znajdą potwierdzenie – a wszystko na to wskazuje – Hansi Flick ponownie postawi na Wojciecha Szczęsnego, który pełni rolę zmiennika Garcii.

ZOBACZ TEŻ: Real Oviedo - FC Barcelona: Gol Roberta Lewandowskiego. Potrzebował 5 minut! [WIDEO]

Według doniesień Garcia ma wrócić do gry dopiero po październikowej przerwie reprezentacyjnej. Oznacza to, że nie wystąpi w barwach Hiszpanii w meczach eliminacyjnych mistrzostw świata 2026 z Gruzją (11.10) oraz Bułgarią (14.10).

Do tego czasu Barcelona rozegra spotkania z Realem Sociedad i Sevillą w La Liga, a także z PSG w Lidze Mistrzów. Dla Szczęsnego mogłyby to być pierwsze minuty w tym sezonie.

Sezon 2024/2025 Szczęsnego w Barcelonie

Wojciech Szczęsny, sprowadzony jesienią 2024 roku w związku z problemami zdrowotnymi Marca-André ter Stegena, szybko wywalczył sobie miejsce między słupkami. W drugiej części sezonu stał się podstawowym bramkarzem Barçy, rozgrywając 30 meczów, w których 14 razy zachował czyste konto. Jego doświadczenie i pewność w kluczowych momentach pomogły drużynie sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii, a także po Superpuchar i Puchar Króla. Zespół dotarł również do półfinału Ligi Mistrzów, a Szczęsny zebrał wiele pochwał za stabilność i spokój, jaki wnosił do gry defensywnej.

ZOBACZ TEŻ: Pokochali to Robert Lewandowski i Antonio Banderas. Polscy dziennikarze zagrają w drużynowych mistrzostwach w padlu

Grzegorz Krychowiak: Lewandowski i Szczęsny są niesamowici! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.