Pokochali to Robert Lewandowski i Antonio Banderas. Polscy dziennikarze zagrają w drużynowych mistrzostwach w padlu

ORLEN Padel News Cup - drużynowe mistrzostwa Polski dziennikarzy w padlu

Blisko 120 dziennikarzy z największych redakcji telewizyjnych, internetowych i radiowych zagra w turnieju ORLEN Padel News Cup, który odbędzie się 27 września w Warszawie. Czołowi polscy twórcy mediowi będą rywalizować o tytuł I Drużynowych Mistrzów Polski Dziennikarzy w Padlu, a zarazem wesprą Fundację Wybiegaj w Przyszłość, działającą na rzecz rozwoju polskiego sportu.

W sobotę na kortach Mana Padel w Warszawie zobaczymy topowych polskich dziennikarzy, ekspertów medialnych, podcasterów i twórców internetowych. Swój start potwierdzili m.in. Grzegorz Kajdanowicz, Robert Stockinger, Maja Strzelczyk, Karol Paciorek, Robert El Gendy, Arleta Zalewska. O tytuł najlepszych padlistów wśród dziennikarzy powalczą redakcje: TVN24, TVP, TVP Sport, Polsat Sport, Wirtualna Polska, Onet Przegląd Sportowy, CANAL+, Eurosport, Puls Biznesu, Goniec, Grupa ZPR Media, TOK FM, Radio 357, XYZ. Uczestnicy grają w szczytnym celu - na rzecz Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, która wspiera młodych, polskich sportowców.

– Padel to piękna, nowoczesna dyscyplina sportu. Inkluzywna, towarzyska, w której wymiar sportowy i relacje między graczami są równie istotne. Taką aktywność fizyczną chcemy popularyzować! Bardzo nas cieszy, że tyle osobistości świata mediów przyłącza się do tej misji i weźmie udział w turnieju – mówi Magda Sołtys, dyrektorka ds. komunikacji i promocji ORLEN Padel News Cup.

Do rywalizacji dołączą też gościnnie wybitni polscy sportowcy, m.in. Maja Włoszczowska, Adrianna Sułek-Schubert, Anna Kiełbasińska, Jakub Szymański i Iwona Niedźwiedź.

Padel cieszy się coraz większą popularnością. Także w Polsce

– Dzięki wsparciu ORLENU, BNP Paribas, Head i pozostałych naszych partnerów, możemy z rozmachem myśleć o rozwoju padla w Polsce. Chcemy go promować zarówno jako sposób na aktywne spędzenie czasu, jak i dyscyplinę sportową – mówi Adriana Smokowska, dyrektorka turnieju. ORLEN, sponsor tytularny wydarzenia, od lat wspiera rozwój polskiego sportu na różnorodnych polach.

Do grona sponsorów turnieju dołączył bank BNP Paribas, największy na świecie sponsor tenisa. Swój debiut na scenie padlowej uświetni wyjątkową akcją charytatywną - każdy rozegrany na ORLEN Padel News Cup gem zostanie przeliczony na złotówki, którymi BNP Paribas wesprze młodych sportowców, podopiecznych Fundacji Wybiegaj w Przyszłość.

Padel to najdynamiczniej rozwijająca się dyscyplina sportu w Europie. W Hiszpanii gra w nią ponad 6 milionów osób, co daje drugie miejsce wśród najpopularniejszych sportów - zaraz za piłką nożną. Szacuje się, że w Polsce gra w padla ok. 100 tysięcy osób. Wśród znanych, którzy grają i inwestują w tę dyscyplinę, są m.in. Robert Lewandowski i Zlatan Ibrahimović. Padel nie jest też obcy Leo Messiemu, Neymarowi, Davidowi Beckhamowi i gwiazdom tenisa, na czele z Rafaelem Nadalem i Novakiem Djokoviciem.

ORLEN Padel News Cup: Gdzie oglądać?

Już w sobotę dowiemy się, kto zostanie Drużynowym Mistrzem Polski Dziennikarzy w Padlu! Relację z turnieju będzie można zobaczyć w kanałach partnerów medialnych wydarzenia: w serwisie WP SportoweFakty, Sport.tvp.pl oraz na kanałach YouTube TVP Sport i Kanału Sportowego. Chcesz być na bieżąco? Obserwuj @orlen_padel_news_cup!

ORLEN Padel News Cup jest sponsorowany przez ORLEN, BNP Paribas oraz HEAD. Partnerami turnieju są: ZPUE S.A., Mana Padel, Kuchnia Vikinga i Newline Interactive. Wirtualna Polska, TVP Sport i Kanał Sportowy objęły wydarzenie patronatem medialnym. Organizatorem turnieju jest Agencja Sportfolio. Więcej na: orlenpadelnewscup.sportfolio.com.pl.