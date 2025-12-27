Wielki sukces Polaka na MŚ! Zwycięski horror Krzysztofa Ratajskiego. Zagra o hitowy ćwierćfinał

Mecz Krzysztof Ratajski - Wesley Plaisier w 1/16 finału MŚ rozpoczął się od piorunującego wejścia Holendra do słynnej piosenki "Angels" Robbiego Williamsa. Później przez cztery sety anioły jakby czuwały nad sensacyjnym pogromcą Gerwyna Price'a (turniejowa "9") z poprzedniej rundy - Holender nawet w trudnych sytuacjach wychodził obronną ręką, grając w pewnym momencie z fantastyczną skutecznością 63 procent na doublach. Ratajski grał na swoim wysokim poziomie ze średnią w okolicach 98 punktów, ale to było za mało na Plaisiera. Na ostatnią przerwę w meczu do 4 setów zawodnicy schodzili z wynikiem 3:1 dla Holendra i "Polish Eagle" znalazł się pod ścianą w walce o 1/8 finału MŚ.

MŚ w darcie: Zwycięski horror Ratajskiego w 1/16 finału

Ratajski nie stracił jednak nadziei i po przerwie fantastycznymi zejściami ze 127 i 152 punktów wyszedł na prowadzenie 2:0 w legach. Kto myślał, że gładko doprowadzi do szóstego seta, był w błędzie. Plaisier wykorzystał trzy pomyłki Polaka na podwójnych, a następnie obronił licznik i doprowadził do decydującego lega. W nim był pierwszy ustawiony, ale Ratajski po raz trzeci w 5. secie zamknął ponad 100 punktów i wygrał partię!

Przy stanie 3:2 to Holender rozpoczynał seta i był w lepszym położeniu. Przy stanie 1:1 w legach wykazał jednak pierwsze tego dnia oznaki słabości, myląc się na trzech podwójnych. Ratajski zdołał go przełamać, ale to nie złamało Plaisiera, który po fantastycznym legu zamkniętym w czterech podejściach wyrównał na 2:2. O losach seta ponownie decydował ostatni leg, w którym rywal Polaka zbudował ogromną przewagę. Plaisier miał lotki meczowe, ale mylił się i wyciągnął rękę do Ratajskiego na kolejny checkout 127. "Polski Orzeł" był blisko tego wyczynu, ale nieznacznie pomylił się na podwójnej! Holender wrócił do tarczy z 4 punktami, jednak nie trafił ani D2, ani D1 i to Ratajski wyzerował licznik, doprowadzając do decydującego seta!

RATAJSKI LEVELS!WOW! What a match 🔥Wesley Plaisier misses THREE match darts, and Krzysztof Ratajski capitalises to send us to deciding set!📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R3 pic.twitter.com/7zSrMKrHac— PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2025

Polak zagra o hitowy ćwierćfinał MŚ w darcie

W ostatniej partii to Ratajski był w lepszym położeniu z pierwszym licznikiem. Już w pierwszym legu wyszedł na prowadzenie, a po chwili miał lotkę na przełamanie, jednak pomylił się na podwójnej. Na szczęście Polak nie miał problemów z obroną licznika na 2:1, a w czwartym legu pokazał moc z poprzedniego seta. W decydującym momencie Ratajski podszedł do zamknięcia 116 punktów i w tym fantastycznym stylu zamknął dramatyczny mecz!

Po raz drugi w karierze "Polski Orzeł" dotarł do 1/8 finału MŚ. W 2021 roku dobrnął aż do ćwierćfinału, a w tym roku liczymy na powtórkę. W meczu o ćwierćfinał rywalem Ratajskiego będzie zwycięzca meczu Andrew Gilding - Luke Woodhouse, a obaj zawodnicy są notowani w rankingu blisko niego. To oznacza sporą szansę na hitowy ćwierćfinał z obrońcą tytułu i najlepszym darterem świata - Lukiem Littlerem.