Biją na alarm w sprawie Lewandowskiego! Hiszpanie piszą o Annie. "Naciska"

Robert Lewandowski wrócił do reprezentacji Polski po konflikcie z Michałem Probierzem i walczy z nią o awans na przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Biało-Czerwoni są już właściwie pewni gry w barażach po zwycięstwie z Litwą (2:0), a MŚ 2026 zaczynają nabierać szczególnego znaczenia w kontekście "Lewego". Niewykluczone, że będzie to pożegnalny turniej 37-latka. Coraz więcej wskazuje na to, że obecny sezon będzie jego ostatnim w Barcelonie - jego kontrakt wygasa, a FC Barcelona miała już podjąć decyzję o pożegnaniu napastnika.

Deco zabrał głos w sprawie Lewandowskiego. Przyszłość Polaka wydaje się przesądzona

Lewandowski skończy karierę? "Żona Anna naciska"

Ruszyły więc spekulacje, co dalej z Lewandowskim. Od dłuższego czasu nie narzeka on na brak zainteresowania z Arabii Saudyjskiej, a lata temu planował końcówkę kariery w USA. Ostatnio pojawiły się też informacje o poważnym zainteresowaniu ze strony AC Milan - transfer do legendarnego włoskiego klubu z pewnością byłby jednym z największych hitów okienka. Sęk w tym, że Polak z rodziną znakomicie odnalazł się w Barcelonie i to z tym miastem wiąże przyszłość.

"Pozostaje pytanie, czy Lewandowski zdecyduje się przedłużyć karierę piłkarską o kolejny rok lub dwa, czy też ostatecznie zdecyduje się na emeryturę i osiedli się na stałe w Katalonii. Jego rodzina, a zwłaszcza żona Anna, naciska na pozostanie w Katalonii" - pisze wprost kataloński dziennik "Sport".

W obliczu tych informacji coraz bardziej prawdopodobny wydaje się koniec kariery Lewandowskiego. Przypomnijmy, że w 2026 roku skończy on 38 lat. Jeśli reprezentacja Polski awansuje na mundial, impreza w USA, Kanadzie i Meksyku może być idealnym zwieńczeniem kariery najlepszego polskiego piłkarza w historii...