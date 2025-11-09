Ostatnia w tabeli Termalica zaskoczyła Legię, która liczyła na zwycięstwo.

Krzysztof Kubica i Andrzej Trubeha zapewnili beniaminkowi historyczną wygraną na Łazienkowskiej.

Sprawdź, jak Termalica, mimo wcześniejszych trudności, zdołała pokonać faworyzowaną Legię w dramatycznym meczu!

Przed tą kolejką Termalica zajmowała ostatnie miejsce w tabeli. Legia liczyła na wygraną, ale beniaminek nie zamierzał jej tego ułatwiać.

Krzysztof Kubica walnął Legii z główki przed przerwą

Pierwsze ostrzeżenie gospodarze otrzymali, gdy na strzał zza pola karnego zdecydował się Arkadiusz Kasperkiewicz. Jednak świetnie zachował się Kacper Tobiasz. Tyle że za moment i goście prowadzili. Na pole karne dośrodkował Kasperkiewicz, a na polu karnym najwyżej wyskoczył Krzysztof Kubica i głową pokonał bramkarza stołecznej drużyny. Pomocnik Termaliki ma patent na Legię, bo wcześniej strzelił jej trzy gole, gdy występował w Górniku.

Andrzej Trubeha uciszył stadion w Warszawie

W drugiej połowie Legia próbowała wyrównać, ale bliżej podwyższenia wyniku byli goście. Dwa razy groźnie uderzał Rafał Kurzawa. Za pierwszym razem obronił Tobiasz, a w drugiej sytuacji pomocnik Termaliki trafił w poprzeczkę. W końcu Ermal Krasniqi dał powody do radości. Ostatnio Kosowianin się rozkręcił. W końcówce gospodarze znów dostali ostrzeżenie. Do siatki trafił Andrzej Trubeha, ale sędzia jego gola nie uznał, bo napastnik rywali był na spalonym. W końcówce groźnie uderzał Artur Jędrzejczyk, ale ostatnia akcja należała do beniaminka. Tym razem Trubeha prawidłowo strzelił gola. To była czwarta minuta doliczonego czasu. Dla Termaliki to pierwsza w historii wygrana na Łazienkowskiej.

Legia Warszawa - Termalica Nieciecza 1:2

Bramki:

0:1 Krzysztof Kubica 24. min, 1:1 Ermal Krasniqi 73. min, 1:2 Andrzej Trubeha 90. min

Żółte kartki:

Juergen Elitim - Kamil Zapolnik, Bartosz Kopacz, Sergio Guerrero, Rafał Kurzawa

Sędziował: Karol Arys. Widzów: 22 205

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Kamil Piątkowski, Damian Szymański (57. Rafał Augustyniak), Steve Kapuadi - Paweł Wszołek, Juergen Elitim (57. Bartosz Kapustka), Kacper Urbański (89. Artur Jędrzejczyk), Ruben Vinagre - Ermal Krasniqi, Antonio Colak (65. Mileta Rajovic), Wojciech Urbański (65. Jakub Żewłakow)

Termalica Nieciecza: Adrian Chovan - Gabriel Isik, Bartosz Kopacz, Arkadiusz Kasperkiewicz - Damian Hilbrycht (83. Radu Boboc), Maciej Ambrosiewicz, Krzysztof Kubica (66. Sergio Guerrero), Maciej Wolski - Morgan Fassbender (46. Rafał Kurzawa), Kamil Zapolnik (66. Andrzej Trubeha), Wojciech Jakubik (46. Jesus Jimenez)

