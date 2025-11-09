Kolejna kompromitacja Legii! Szok, Termalica dokonała tego po raz pierwszy w historii!

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-11-09 17:49

Kolejna wtopa Legii, która przegrała 1:2 u siebie z Termaliką Nieciecza w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. O sukcesie beniaminka zadecydowała akcja z doliczonego czasu. Kryzys warszawskiego klubu coraz bardziej się pogłębia. Kto będzie nowym trenerem ekipy z Łazienkowskiej i wyciągnie ją z marazmu?

Andrzej Trubeha

i

Autor: Kamil Swirydowicz/ Cyfrasport Andrzej Trubeha, napastnik Termaliki Nieciecza
  • Ostatnia w tabeli Termalica zaskoczyła Legię, która liczyła na zwycięstwo.
  • Krzysztof Kubica i Andrzej Trubeha zapewnili beniaminkowi historyczną wygraną na Łazienkowskiej.
  • Sprawdź, jak Termalica, mimo wcześniejszych trudności, zdołała pokonać faworyzowaną Legię w dramatycznym meczu!

Przed tą kolejką Termalica zajmowała ostatnie miejsce w tabeli. Legia liczyła na wygraną, ale beniaminek nie zamierzał jej tego ułatwiać.

Jonatan Braut Brunes postawił stempel na Koronie! Wiking z kolejnym golem dla Rakowa

Krzysztof Kubica walnął Legii z główki przed przerwą

Pierwsze ostrzeżenie gospodarze otrzymali, gdy na strzał zza pola karnego zdecydował się Arkadiusz Kasperkiewicz. Jednak świetnie zachował się Kacper Tobiasz. Tyle że za moment i goście prowadzili. Na pole karne dośrodkował Kasperkiewicz, a na polu karnym najwyżej wyskoczył Krzysztof Kubica i głową pokonał bramkarza stołecznej drużyny. Pomocnik Termaliki ma patent na Legię, bo wcześniej strzelił jej trzy gole, gdy występował w Górniku.

Krzysztof Piątek wysyła sygnał Janowi Urbanowi. Kolejny gol Polaka w Katarze!

Andrzej Trubeha uciszył stadion w Warszawie

W drugiej połowie Legia próbowała wyrównać, ale bliżej podwyższenia wyniku byli goście. Dwa razy groźnie uderzał Rafał Kurzawa. Za pierwszym razem obronił Tobiasz, a w drugiej sytuacji pomocnik Termaliki trafił w poprzeczkę. W końcu Ermal Krasniqi dał powody do radości. Ostatnio Kosowianin się rozkręcił. W końcówce gospodarze znów dostali ostrzeżenie. Do siatki trafił Andrzej Trubeha, ale sędzia jego gola nie uznał, bo napastnik rywali był na spalonym. W końcówce groźnie uderzał Artur Jędrzejczyk, ale ostatnia akcja należała do beniaminka. Tym razem Trubeha prawidłowo strzelił gola. To była czwarta minuta doliczonego czasu. Dla Termaliki to pierwsza w historii wygrana na Łazienkowskiej.

Leo Messi znów to zrobił! Dwa gole i historyczny awans, Inter Miami idzie po mistrzostwo MLS

Legia Warszawa - Termalica Nieciecza 1:2

Bramki:

0:1 Krzysztof Kubica 24. min, 1:1 Ermal Krasniqi 73. min, 1:2 Andrzej Trubeha 90. min

Żółte kartki:

Juergen Elitim - Kamil Zapolnik, Bartosz Kopacz, Sergio Guerrero, Rafał Kurzawa

Sędziował: Karol Arys. Widzów: 22 205

Piotr Czachowski nie ma wątpliwości w temacie Pawła Wszołka. Padły mocne słowa!

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Kamil Piątkowski, Damian Szymański (57. Rafał Augustyniak), Steve Kapuadi - Paweł Wszołek, Juergen Elitim (57. Bartosz Kapustka), Kacper Urbański (89. Artur Jędrzejczyk), Ruben Vinagre - Ermal Krasniqi, Antonio Colak (65. Mileta Rajovic), Wojciech Urbański (65. Jakub Żewłakow)

Termalica Nieciecza: Adrian Chovan - Gabriel Isik, Bartosz Kopacz, Arkadiusz Kasperkiewicz - Damian Hilbrycht (83. Radu Boboc), Maciej Ambrosiewicz, Krzysztof Kubica (66. Sergio Guerrero), Maciej Wolski - Morgan Fassbender (46. Rafał Kurzawa), Kamil Zapolnik (66. Andrzej Trubeha), Wojciech Jakubik (46. Jesus Jimenez)

Jakub Rzeźniczak o Quebonafide i zachowaniu Grzegorza Krychowiaka. Ten hit poruszył serce byłej gwiazdy Legii [ROZMOWA SE]

To one zachwycają na stadionie Legii. Co za piękności!
42 zdjęcia
Sonda
Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26?
Legia błyszczała na salonach. Premiera serialu "Legia. Do końca"
Super Sport SE Google News
pko bp ekstraklasa
LEGIA WARSZAWA
INAKI ASTIZ
TERMALICA NIECIECZA