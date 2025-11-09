Krzysztof Piątek udowadnia, że decyzja o przeniesieniu się do Kataru była trafna, strzelając kolejnego gola w lidze.

Jego bramka w meczu Al-Duhail SC, choć nie zapewniła zwycięstwa, jest świetnym sygnałem dla selekcjonera Jana Urbana.

Piątek, powołany do kadry narodowej, kontynuuje walkę o tytuł króla strzelców ligi katarskiej.

Czy utrzyma formę i zostanie najlepszym strzelcem, a także odegra kluczową rolę w reprezentacji w walce o mundial?

To była idealna odpowiedź na powołanie do drużyny narodowej. Krzysztof Piątek po raz kolejny wpisał się na listę strzelców w meczu 9. kolejki ligi katarskiej, w którym jego Al-Duhail SC mierzyło się z Al-Sailiyą. Polak otworzył wynik spotkania w 38. minucie, dając swojej drużynie prowadzenie 1:0. Dostał podanie, zwiódł dwóch rywali i będą na polu karnym huknął mocno pod poprzeczkę. Bramkarz nie miał szans na skuteczną interwencję. Zdobytą bramkę celebrował w oryginalny sposób: czyli padł na kolana i rękoma pokazał, że strzela z pistoletów.

Był to jego szósty gol w bieżącym sezonie ligowym. Jednak trafienie polskiego napastnika nie wystarczyło do odniesienia zwycięstwa. Mecz zakończył się remisem 2:2, a zespół Piątka po dziewięciu rozegranych spotkaniach ma na koncie 12 punktów i zajmuje siódme miejsce w tabeli. Mimo straty punktów, indywidualny występ Polaka musi cieszyć, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyzwań. Liderem jest Al-Gharafa, który ma nad klubem Piątka dziesięć punktów przewagi. Drugie miejsce zajmuje Shamal, a podium uzupełnia Qatar SC.

Świetna wiadomość dla Jana Urbana

Dyspozycja strzelecka Krzysztofa Piątka to dobra informacja dla selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Doświadczony szkoleniowiec w piątek ogłosił listę powołanych na najbliższe mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą, a nazwisko napastnika Al-Duhail znalazło się wśród wybrańców.

Dla Piątka to potwierdzenie, że jest w stanie utrzymać wysoką skuteczność. Jego regularne trafienia z pewnością dają selekcjonerowi komfort. Choć polski napastnik rozczarował podczas poprzedniego zgrupowania. Gol strzelony tuż po ogłoszeniu nominacji to najlepszy możliwy sygnał, że Urban może na niego liczyć.

Piątek w pogoni za koroną króla strzelców

Sześć bramek w dziewięciu meczach to wynik, który pozwala Krzysztofowi Piątkowi liczyć się w walce o tytuł króla strzelców ligi katarskiej. Polski napastnik obecnie zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców, ex aequo ze znanym z boisk Premier League Brazylijczykiem Roberto Firmino, który reprezentuje barwy Al-Sadd.

Lepszym dorobkiem od Polaka mogą pochwalić się jedynie dwaj inni Brazylijczycy. Liderem klasyfikacji jest Roger Guedes z Al-Rayyan, który ma na koncie osiem trafień. Drugie miejsce zajmuje jego rodak Joao Pedro z Qatar SC z siedmioma bramkami.

