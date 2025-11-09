Inter Miami, z Leo Messim na czele, pewnie awansował do kolejnej rundy play-off MLS.

Messi poprowadził drużynę do zwycięstwa 4:0 nad Nashville SC, strzelając dwa gole i notując 400. asystę w karierze.

Czy Inter Miami, mimo trudnego wyzwania z FC Cincinnati, ma szansę na historyczny triumf w MLS?

It had to be him. 🐐Messi strikes first for @InterMiamiCF! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/TJyxbLvK9T— Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

W 1/8 finału Inter Miami, napędzany przez Argentyńczyka, nie dał najmniejszych szans Nashville SC i pewnie zameldowała się w ćwierćfinale fazy play-off MLS (to jednocześnie półfinał Konferencji Wschodniej). Leo Messi po raz kolejny udowodnił, że jest liderem z prawdziwego zdarzenia i w kluczowych momentach bierze na siebie ciężar gry. Potwierdził, dlaczego był najskuteczniejszym zawodnikiem sezonu zasadniczego. W tym sezonie dorobek Messiego to: 31 meczów, 34 gole i 22 asysty.Piotr Czachowski nie ma wątpliwości w temacie Pawła Wszołka. Padły mocne słowa!

Jubileusz Leo Messiego i Jordiego Alby

Mecz ułożył się po myśli gospodarzy. Już w 10. minucie Messi otworzył wynik spotkania, pokonując bramkarza rywali. Argentyńczyk Jeszcze przed przerwą, w 39. minucie, ponownie wpisał się na listę strzelców. Po zmianie stron dzieła zniszczenia dopełnił Tadeo Allende, który również dwukrotnie pokonał bramkarza Nashville SC, ustalając wynik meczu na imponujące 4:0. Mesii przy czwartym golu zanotował 400 asystę w karierze, licząc występy w reprezentacji Argentyny i drużynach klubowych. Z kolei Jordi Alba zanotował jubileuszowy, bo 100. mecz w barwach Interu. Hiszpan po akcji z Messi wypracował trzecią bramkę dla ekipy z Florydy.

Jakub Rzeźniczak o Quebonafide i zachowaniu Grzegorza Krychowiaka. Ten hit poruszył serce byłej gwiazdy Legii [ROZMOWA SE]

Historyczny awans i trudna droga do finału

Zwycięstwo nad Nashville SC oznacza, że Inter Miami wygrał całą serię w play-off 2-1 i po raz pierwszy w historii awansował do ćwierćfinału. To ogromny sukces dla klubu, którego współwłaścicielem jest David Beckham, i ostateczne potwierdzenie, że sprowadzenie Messiego było absolutnym strzałem w dziesiątkę.

Teraz jednak przed zespołem z Florydy znacznie trudniejsze zadanie. W kolejnej fazie (1/4 finału) o awansie decyduje już tylko jedno spotkanie. Rywalem Interu będzie FC Cincinnati, które w swojej serii pokonało 2-1 Columbus Crew. Co więcej, to właśnie Cincinnati będzie gospodarzem tego starcia, ponieważ zakończyło sezon zasadniczy na wyższej pozycji w tabeli. Jednak w meczu z Nashville, Inter udowodnił, że jest gotowy na walkę o najwyższe cele i nikt nie może go lekceważyć w drodze po upragnione mistrzostwo MLS. W przypadku awansu do półfinału Inter zmierzy się w nim ze zwycięzcą rywalizacji: Philadelphia Union - New York City.

Nenad Bjelica wróci do Polski, obejmie Legię? "Rozmowy są bardzo zaawansowane"

MESSI BRACE. 🇦🇷Alba to Silvetti to Messi. 2-0. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/oCBsgfcf4a— Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

QUIZ: Lubisz Leo Messiego? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 10 Z którego kraju pochodzi Leo Messi? z Hiszpanii z Portugalii z Włoch z Argentyny Następne pytanie

FB: Olaf Lubaszenko o Lewandowskim: "Za naszego życia taki już może się nie pojawić" [WYWIAD] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.