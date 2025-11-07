Legia Warszawa, zajmuje 10. miejsce w Ekstraklasie, poszukuje nowego trenera.

Według medialnych doniesień Nenad Bjelica, były trener Lecha Poznań, jest bliski objęcia posady, a rozmowy są bardzo zaawansowane.

Legenda Legii, Marek Jóźwiak, ma mieszane uczucia co do Bjelicy, wskazując na jego ostatnie niepowodzenia.

Czy Bjelica to odpowiedni wybór, by odmienić Legię i przywrócić ją do walki o najwyższe cele?

i Autor: Cyfrasport Marek Jóźwiak

Sezon, który miał być walką o mistrzostwo Polski, dla Legii Warszawa zamienia się w koszmar. "Wojskowi" zajmują dopiero 10. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a porażka w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin przelała czarę goryczy. Z posadą pożegnał się Edward Iordanescu, który okazał się trenerskim niewypałem. Jego obowiązki przejął tymczasowo Inaki Astiz, ale jest jasne, że władze intensywnie poszukują szkoleniowca, który ugasi pożar przy Łazienkowskiej.

Luis Palma to najlepszy piłkarz w Ekstraklasie? Legenda Lecha wprost o nowej gwieździe "Kolejorza"

Nenad Bjelica o krok od Legii? "Bardzo mocno zaawansowane rozmowy"

Na giełdzie nazwisk króluje m.in. Nenad Bjelica. Chorwat doskonale zna realia polskiej ligi. W przeszłości prowadził Lecha Poznań. O tym, że coś jest na rzeczy, głośno mówi legenda Legii i były reprezentant Polski, Marek Jóźwiak.

– Myślę, że Legia prowadzi już zaawansowane rozmowy z Bjelicą – powiedział Jóźwiak na antenie radia RDC. – Nikt tego nie ukrywa. Z moich informacji wiem, że te rozmowy są już bardzo, ale to bardzo mocno zaawansowane. Pytanie: czy jest to odpowiedni trener na Legię? Czy jest to trener, który odmieni Legię w taki sposób, że jeszcze wróci do walki o miejsca 1-5. To w tej chwili jest najważniejsze – analizował ekspert.

Były trener Jana Bednarka nie gryzł się w język. Ujawnia, dlaczego Polacy w Porto to "skarb"

Legenda Legii ma wątpliwości. Bjelica nie gwarantuje sukcesu?

Bjelica osiągał sukcesy z Dinamem Zagrzeb, jednak jego przygody z Osijek, Trabzonsporem w Turcji i Unionem Berlin w Niemczech kończyły się szybciej, niż zakładano. Od roku Chorwat pozostaje bez pracy, co również budzi pewne obawy. Marek Jóźwiak nie ukrywa swoich mieszanych uczuć.

– Powiem szczerze, że mam bardzo mieszane uczucia, jeśli chodzi o jego pracę w ostatnich latach, gdzie jej długość i wyniki w klubach nie były moim zdaniem zbyt dobre – przyznał Jóźwiak. – Będąc trenerem Dinama Zagrzeb, to ja również zdobywałbym sukcesy. Wiadomo, że to jest hegemon na rynku i w lidze chorwackiej. Nie jest to dziwne, że te sukcesy osiągał. W innych klubach było z tym zdecydowanie gorzej – podkreślił.

Polska walczy o mundial. Znamy kluczową datę! Kiedy losowanie baraży?

Były obrońca Legii wskazał, jaki trener jest potrzeby w warszawskim klubie w tym momencie.

Marek Jóźwiak: Nowy trener musi mieć inne spojrzenie na piłkę i klub

- Popatrzymy, gdzie Legia jest w Ekstraklasie i Lidze Konferencji, a w Pucharze Polski już jej nie ma - analizował Jóźwiak. - To pokazuje, że nowy trener musi być gościem, który ma inne spojrzenie na piłkę, na klub, który zrobi coś, czego będziemy od niego oczekiwać. To będą to rzeczy, które odmienią grę drużyny i organizację w klubie. Dla mnie jest i był takim goście Luis Enrique w PSG - dodał były kadrowicz.

Ronald Koeman odkrył karty przed meczem z Polską. Potężna kadra Holendrów, jest debiutant

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa w sezonie 2025/26 będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, będzie z tym duży problem Trudno powiedzieć