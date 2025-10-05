GKS Katowice liczył na powtórkę z zeszłego sezonu w meczu z Lechem Poznań, ale wynik okazał się inny.

Lech wygrał 1:0, a mecz obfitował w emocje, w tym przerwanie gry z powodu rac i strzał w poprzeczkę.

Katowiczanie walczyli do końca, ale bramkarz Lecha zachował czyste konto, zapewniając swojej drużynie awans w tabeli.

W końcówce ubiegłego sezonu GKS Katowice zdołał urwać punkty Lechowi Poznań, który potem sięgnął po mistrzostwo. Teraz śląski zespół miał nadzieję, że uda się to powtórzyć. Jednak nic z tego nie wyszło, bo Kolejorz zwyciężył 1:0 w meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Przerwany mecz i popis bramkarza Lecha

Zaczęło się nawet obiecująco dla gospodarzy, którzy po kwadransie dwa razy zatrudnili Bartosza Mrozka. Jednak w obu przypadkach bramkarz Lech spisał się bez zarzutu. Gdyby nawet skapitulował to i tak gol nie zostałby uznany, bo Mateusz Kowalczyk znajdował się na pozycji spalonej. Wkrótce sędzia musiał przerwać spotkanie ze względu na małą widoczność po dopaleniu rac przez kibiców. Z tego powodu pierwsza połowa była przedłużona o 12 minut.

Gol tuż przed przerwą. Fiabema bohaterem

Przed przerwą katowiczanie mieli okazję z rzutu wolnego. Uderzył Bartosz Nowak, ale w tej sytuacji zabrało precyzji. Jednak jeszcze przed przerwą goście strzelili gola. Zrobił to Bryan Fiabema, który pokonał Rafała Strączka.

Poprzeczka uratowała Lecha. GKS bił głową w mur

GKS próbował zmienić niekorzystny wynik. Strzelał m.in. Ilja Szkuryn, ale nie zaskoczył bramkarza Lecha. Jednak niebawem zapachniało bramką, gdy pomocnik Borja Galan trafił piłką w poprzeczkę, po uderzeniu głową. Katowiczanie wykonywali rzut różny. Później Hiszpan znów próbował, ale golkiper Kolejorza i tym razem był na posterunku.

W końcówce było gorąco na polu karnym poznańskiej drużyny. Cały czas Mrozek zachowywał czujność, gdy wyłapał uderzenie Marcela Wędrychowskiego. Za to Lech w doliczonym czasie mógł pokusić się o drugą bramkę. Jednak tym razem bramkarz Strączek poradził sobie ze strzałem Taofeeka Ismaheela. To nie był koniec tej sytuacji, bo golkipera z opresji wyratował Arkadiusz Jędrych, który zdołał wybić piłkę z linii bramkowej. Dzięki wygranej Lech wrócił na szóstą pozycję, a GKS zajmuje miejsce w strefie spadkowej.

GKS Katowice - Lech Poznań 0:1

Bramka:

0:1 Bryan Fiabema 45. min

Żółte kartki:

Borja Galan - Antoni Kozubal, Joao Moutinho, Mikael Ishak

Sędziował: Karol Arys. Widzów: 12 971

GKS Katowice: Rafał Strączek - Alan Czerwiński (90+2. Adrian Błąd), Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz - Marcin Wasielewski, Jesse Bosch, Mateusz Kowalczyk (60. Sebastian Milewski), Borja Galan (90+2. Grzegorz Rogala) - Eman Markovic (67. Marcel Wędrychowski), Ilja Szkurin (67. Maciej Rosołek), Bartosz Nowak

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Robert Gumny (67. Joel Pereira), Mateusz Skrzypczak, Antonio Milic, Joao Moutinho (67. Michał Gurgul) - Leo Bengtsson (84. Kornel Lisman), Timothy Ouma, Filip Jagiełło (67. Yannick Agnero), Antoni Kozubal, Bryan Fiabema (67. Taofeek Ismaheel) - Mikael Ishak

