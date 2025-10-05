Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 3:1, zrzucając ją z ligowego podium.

Hiszpańscy piłkarze, Sergio Lozano (dwa gole) i Jesus Imaz (jeden gol), zapewnili zwycięstwo Jagiellonii.

Zakończyła się seria ośmiu meczów Korony bez porażki, a Jagiellonia awansowała na pozycję lidera.

Chcesz wiedzieć, jak Hiszpanie z Jagiellonii zdominowali mecz? Przeczytaj, by poznać szczegóły!

Piłkarze Korony są rewelacją Ekstraklasy. Przed tą kolejką zajmowali miejsce na podium i wiele sobie obiecywali po wyprawie do Białegostoku. Szczególnie, że notowali serię ośmiu meczów bez porażki. Jednak passa kielczan zakończyła się na Podlasiu. Ekipa Scyzoryków została zatrzymana przez hiszpańskich piłkarzy Jagiellonii. W pierwszej połowie Jesus Imaz trafił m.in. w słupek, ale to nie on w końcówce pokonał bramkarza gości. Zrobił to jego rodak Sergio Lozano, który technicznym strzałem pokonał bramkarza Xaviera Dziekońskiego. To był premierowy gol Hiszpana w białostockim zespole.

Kacper Tobiasz wraca do reprezentacji Polski. Taką rolę selekcjoner przewidział dla gwiazdy Legii

Lozano zakończył serię Dziekońskiego

Golkiper przyjezdnych był niepocieszony, że musiał wyciągać piłkę z siatki. - Mogliśmy uniknąć tej bramki - tłumaczył Dziekoński w Canal+ Sport. - Dobrze broniliśmy, cierpieliśmy, ale gospodarze byli skuteczniejsi. Szkoda, że dostaliśmy bramkę przed przerwą. Szkoda, że ten mój licznik się zatrzymał. Mam nadzieję, że uda nam się to odwrócić - zapowiadał golkiper kielczan.

Znamy kadrę Litwy na mecz z Polską. Gwiazda znana z Ekstraklasy o krok od rekordu

Dublet Hiszpana i kropka nad "i" Imaza

Tyle że nic z tego nie wyszło, a to wszystko za sprawą Jagiellonii i szczególnie jej hiszpańskich asów. Ponowie obrońcom rywali dał się we znaki Lozano, który znów znalazł sposób na Dziekońskiego. Dużo ożywienia do gry białostoczan wniósł także rezerwowy Oskar Pietuszewski, który przeprowadził akcję w swoim stylu. W efekcie padł na polu karnym. Wydawało się, że będzie karny dla gospodarzy. Ale po analizie VAR okazało się, że młodzieżowy reprezentant Polski był w tej sytuacji na pozycji spalonej.

Wielki powrót legend na Stadion Śląski. Podolski wbija szpilę przed meczem z Polską!

Awans Jagiellonii na fotel lidera w Ekstraklasie

Pietuszewski dorzucił na koniec asystę. To właśnie on dograł do Jesusa Imaza, który dobił kielecką drużynę. To był jego gol numer 104 w historii występów w ekstraklasie. W tym sezonie Hiszpan zdobył już w lidze siedem goli. Korona starała się o honorowe trafienie. Dopięła tego w doliczonym czasie, gdy Kostas Sotiriou zmniejszył rozmiary porażki. Jagiellonia wskoczyła na pozycję lidera i czekała na odpowiedź Górnika, którego mecz z Legią zakończył się po zamknięciu tego wydania gazety.

Roman Kosecki nie wytrzymał po wtopie Legii. Były reprezentant grzmi: "Weźcie go przyduście!"

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 3:1

Bramki:

1:0 Sergio Lozano 45. min, 2:0 Sergio Lozano 56. min, 3:0 Jesus Imaz 81. min, 3:1 Kostas Sotiriou 90. min

Żółte kartki:

Afimico Pululu- Bartłomiej Smolarczyk

Sędziował: Tomasz Kwiatkowski. Widzów: 19 007

Polskie kluby dały popis w pucharach, z wyjątkiem Legii. Historyczny awans w rankingu UEFA jest na wyciągnięcie ręki!

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Alejandro Pozo, Dusan Stojinovic, Andy Pelmard, Bartłomiej Wdowik - Louka Prip (73. Alejandro Cantero), Sergio Lozano (63. Leon Flach), Taras Romanczuk, Kamil Jóźwiak (63. Oskar Pietuszewski) - Jesus Imaz (88. Bartosz Mazurek), Dimitris Rallis (63. Afimico Pululu)

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Bartłomiej Smolarczyk, Kostas Sotiriou, Pau Resta - Wiktor Popow, Tamar Svetlin, Martin Remacle (71. Władimir Nikołow), Konrad Matuszewski (64. Marcel Pięczek) - Stjepan Davidovic (75. Nono), Antonin Cortes (71. Miłosz Strzeboński), Dawid Błanik (64. Nikodem Niski)

Michał Probierz ma nową pracę? Sensacyjne doniesienia. Może poprowadzić egzotyczną kadrę

Tak Jagiellonia Białystok zdobywała tytuł PKO Ekstraklasy. Jak dobrze pamiętasz mistrzowski sezon Dumy Podlasia? [QUIZ] Pytanie 1 z 15 Jagiellonia osiągnęła rekordowy wynik XXI wieku pod względem: największej liczby zwycięstw w sezonie największej liczby strzelonych bramek w sezonie największej liczby czystych kont Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół