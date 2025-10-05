Arka Gdynia pokonała Cracovię 2:1, przerywając serię trzech meczów bez bramek.

Bohaterem spotkania został Sebastian Kerk, który zdobył dwie bramki, w tym jedną bezpośrednio z rzutu wolnego.

Jakie są dalsze aspiracje Arki w tym sezonie i czy Kerk utrzyma swoją strzelecką formę?

W poprzedniej kolejce gdyński beniaminek został rozbity przez Zagłębie. Teraz podopieczni trenera Dawida Szwargi byli zdeterminowani, aby zrehabilitować się za ostatnie baty oraz przełamać serię trzech meczów bez bramek. Plan udało się w pełni zrealizować.

Pierwszy taki gol w karierze gwiazdy Arki

Gospodarze zaskoczyli krakowski zespół. Po dziesięciu minutach do siatki trafił Sebastian Kerk, który pokonał bramkarza Pasów uderzeniem piłki głową. Po zawodach przyznał, że to był jego pierwsze takie trafienie w karierze.

- To było bardzo ważne zwycięstwo, bo zespoły za nami nie wygrały swoich meczów - powiedział Kerk w materiale wideo, udostępnionym przez Arkę. - Zobaczyliśmy wiele pozytywnych emocji. Walczyliśmy, byliśmy agresywni. Zawsze tacy musimy być. To był bardzo dobry nasz występ. Szczególnie, że rywal był trudny. Jestem bardzo dumny. Może nie był to najpiękniejszy mecz, ale wygraliśmy - analizował.

Kapitalny rzut wolny Niemca na wagę zwycięstwa

Jednak w ostatnim kwadransie Cracovia wyrównała. Błąd w obronie beniaminka wykorzystał Otar Kakabadze. Jednak decydujący cios należał do gdynian. W roli głównej wystąpił niemiecki pomocnik, który w końcówce kapitalnie wykonał rzut wolny zza pola karnego. Kerk przymierzył tak, że bramkarz Sebastian Madejski nawet nie zareagował.

- Strzelałem już wiele rzutów wolnych. To trafienie było ładne, ale zdarzało mi się wykonywać lepsze wolne - zaznaczył Niemiec, który w tym sezonie strzelił już trzy gole dla Arki w lidze.

Arka Gdynia - Cracovia 2:1

Bramki:

1:0 Sebastian Kerk 12. min, 1:1 Otar Kakabadze 78. min, 2:1 Sebastian Kerk 84. min

Żółte kartki:

Gustav Henriksson, Bosko Sutalo.

Sędziował: Wojciech Myć. Widzów: 11 099

Arka Gdynia: Damian Węglarz - Kike Hermoso, Michał Marcjanik, Dominick Zator - Marc Navarro, Aurelien Nguiamba, Kamil Jakubczyk (90+8. Marcel Predenkiewicz), Dawid Kocyła - Nazarij Rusyn (78. Patryk Szysz), Edu Espiau (90. Szymon Sobczak), Sebastian Kerk (90. Alassane Sidibe)

Cracovia: Sebastian Madejski - Bosko Sutalo, Gustav Henriksson (90. Kahveh Zahiroleslam), Oskar Wójcik - Otar Kakabadze, Amir Al-Ammari, Mateusz Klich (81. Mateusz Praszelik), Mauro Perkovic (90. Bartosz Biedrzycki) - Mikkel Maigaard (60. Martin Minczew), Filip Stojilkovic, Milan Aleksic (46. Dijon Kameri)

