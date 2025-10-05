- Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 3:1, obejmując prowadzenie w PKO BP Ekstraklasie.
- Hiszpańscy piłkarze, Sergio Lozano i Jesus Imaz, zapewnili zwycięstwo Jagiellonii, z czego Lozano zdobył swoje pierwsze bramki w barwach klubu.
- Trener Adrian Siemieniec wyraża dumę z zespołu, jednocześnie podkreślając znaczenie pokory i dalszego rozwoju.
- Chcesz wiedzieć, co jeszcze trener powiedział o rosnącej rywalizacji w drużynie?
W meczu na szczycie tabeli Jagiellonia Białystok w pełni zdominowała Koronę Kielce, wygrywając 3:1. Dzięki tej wygranej drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca zameldowała się na pierwszym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy.
Architektami tego zwycięstwa byli hiszpańscy piłkarze. Prawdziwe show dał Sergio Lozano, który w końcu otworzył swoje konto bramkowe w "Jadze". Hiszpan zdobył dwie bramki – pierwszą w końcówce pierwszej połowy, a drugą tuż po przerwie. Dzieła zniszczenia dopełnił jego rodak, Jesus Imaz. Dla niego był to już 104. gol w historii jego występów na polskich boiskach, co tylko potwierdza jego status legendy ligi.
Adrian Siemieniec: Jestem bardzo dumny z tej drużyny
Po meczu trener Adrian Siemieniec był wyraźnie poruszony postawą swojego zespołu. Podkreślił, że zwycięstwo nad tak wymagającym rywalem to powód do wielkiej satysfakcji.
– Graliśmy z bardzo wymagającym przeciwnikiem, który jest w bardzo dobrej dyspozycji. Świadczą o tym ostatnie mecze, zdobyte punkty i zajmowane miejsce w tabeli. Tym bardziej dziękuję zespołowi i gratuluję tego występu. To był bardzo dobry nasz mecz. Mieliśmy dużo kontroli. Pokazaliśmy jakość. To mnie cieszy. Jestem bardzo dumny z tej drużyny – powiedział szkoleniowiec podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media.
Trener Jagiellonii z pokorą chce podchodzić do kolejnych wyzwań
Trener Jagiellonii, mimo euforii, twardo stąpa po ziemi i zaznacza, że kluczem do dalszych sukcesów jest pokora i ciągła chęć rozwoju.
– Nic tylko szanować to i z pokorą podchodzić do kolejnych wyzwań. Trzeba wyciągać wnioski i starać się rozwijać, bo jest pole do rozwoju – tłumaczył Siemieniec, cytowany przez klubowy portal.
Lozano dał fajny sygnał w kontekście rywalizacji
Szkoleniowiec docenił również rosnącą rywalizację w zespole, która przekłada się na jego większe możliwości taktyczne.
– Zawodnicy rywalizują i dają fajne sygnały. Zwiększają możliwość reakcji, bo są w coraz lepszej dyspozycji. Strzelec dwóch goli, Sergio Lozano jest fajnym sygnałem w kontekście rywalizacji – wyznał trener nowego lidera Ekstraklasy.
