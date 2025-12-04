Tomas Bobcek chce się zemścić za puchar. Lider strzelców Ekstraklasy zapowiada walkę z Górnikiem

Lechia Gdańsk stoi przed szansą rewanżu za Puchar Polski w meczu z Górnikiem Zabrze.

Słowacki napastnik, Tomas Bobcek, lider strzelców Ekstraklasy, ma za sobą udany debiut w reprezentacji.

Czy Bobcek poprowadzi Lechię do zwycięstwa nad liderem i pomoże jej wydostać się ze strefy spadkowej?

Przed piłkarzami Lechii Gdańsk niezwykle ważne spotkanie. W nadchodzącej 18. kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzą się z liderującym w tabeli Górnikiem Zabrze. Mecz ten będzie nie tylko walką o cenne punkty w kontekście utrzymania, ale także okazją do rewanżu za niedawną porażkę w Pucharze Polski. Wtedy to zabrzanie okazali się lepsi, wygrywając 3:1 i eliminując gdańszczan z dalszej rywalizacji.

Rozczarowanie w Pucharze Polski, czas na rewanż

Trener John Carver nie krył rozczarowania po pucharowym starciu z Górnikiem. Szkoleniowiec wprost przyznał, że jego zespół nie zaprezentował się tak, jak do tego przyzwyczaił kibiców w ostatnich tygodniach.

– To nie był zespół, który przyzwyczaił nas do tego, co prezentował w ostatnich meczach – powiedział Anglik, cytowany przez klubowe media. – W drugiej połowie wyglądaliśmy lepiej. Stworzyliśmy sobie więcej szans. Jednak jeśli nie wykorzystuje się okazji, to wszystko kładzie się cieniem – skwitował szkoleniowiec.

Teraz jego podopieczni mają idealną okazję, by zmazać plamę i udowodnić swoją wyższość w starciu ligowym.

Bobcek to gwarancja goli. Słowak błyszczy w Ekstraklasie

Nadzieje kibiców z Gdańska skupiają się przede wszystkim na Tomasie Bobcku. 24-letni napastnik przeżywa fantastyczny okres w swojej karierze. W tym sezonie Słowak jest najskuteczniejszym strzelcem Ekstraklasy, mając na koncie 11 bramek. Jego doskonała forma została niedawno doceniona powołaniem do reprezentacji Słowacji, w której zadebiutował w najlepszy możliwy sposób – zdobywając zwycięską bramkę.

– Mam nadzieję, że kiedyś pobiję ten dobry okres, który teraz mam – skromnie przyznał Bobcek w rozmowie z Canal+ Sport.

Zwycięstwo nad liderującym w tabeli Górnikiem jest Lechii niezbędne, aby na koniec roku wydostać się ze strefy spadkowej. Czy rewelacyjna forma Tomasa Bobcka pomoże gdańszczanom w pokonaniu faworyzowanego rywala i zdobyciu kluczowych trzech punktów?

