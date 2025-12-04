Lider Ekstraklasy, Jagiellonia Białystok, sensacyjnie odpadł z Pucharu Polski po porażce 3:1 z GKS-em Katowice.

Trener Jagiellonii nie krył rozczarowania, a jego słowa po meczu jasno wskazują na skalę frustracji.

Co doprowadziło do tej niespodzianki i jak Jagiellonia zamierza się zemścić? Dowiedz się więcej!

Koszmar Jagi na koniec pierwszej połowy...GKS Katowice wykorzystał fatalny błąd bramkarza Jagiellonii i objął prowadzenie 1:0 w meczu 1/8 finału STS Pucharu Polski❗️🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/ftZR6eUfT7 pic.twitter.com/9wnYecBuw8— TVP SPORT (@sport_tvppl) December 4, 2025

GKS Katowice jest w formie. Pokonał na własnym stadionie faworyzowaną Jagiellonię Białystok 3:1 i zameldował się w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Dla gospodarzy była to już szósta wygrana w siedmiu ostatnich spotkaniach.

Oba zespoły miały niedawno zmierzyć się w Białymstoku w ramach rozgrywek Ekstraklasy. Wówczas plany pokrzyżowała pogoda – intensywne opady śniegu doprowadziły do przełożenia spotkania.

Koszmarny błąd i pogoń Jagiellonii. Przebieg meczu GKS - Jagiellonia

Katowiczanie objęli prowadzenie po błędzie bramkarza Jagiellonii, Miłosza Piekutowskiego. Golkiper stracił piłkę we własnym polu karnym, z czego skorzystali gospodarze, a dokładnie Bartosz Nowak. Na początku drugiej połowy drugą bramkę dla śląskiej drużyny zdobył Ilja Szkurin. W końcówce Afimico Pululu wykorzystał rzut karny, a gospodarze wyprowadzili akcję, którą Bartosz Nowak zamienił na trzecie trafienie.

Adrian Siemieniec nie wytrzymał. "Na określenie mojej złości nie ma skali"

Rozczarowania i wściekłości nie krył trener Adrian Siemieniec, który w mocnych słowach podsumował występ swojej drużyny. Szkoleniowiec przyznał, że zespół nie zrealizował jednego z kluczowych celów na ten sezon.

- Przegraliśmy, odpadliśmy, jesteśmy bardzo źli, rozczarowani - powiedział trener Siemieniec, cytowany przez PAP. - Na określenie mojej złości nie ma skali. Nie zrealizujemy założonego celu, jakim było granie we wszystkich możliwych rozgrywkach na wiosnę. Musimy to zaakceptować, w tej chwili nie jest to łatwe. Nie analizuję meczu teraz w żaden sposób. Powiedziałem zawodnikom w szatni, że jestem zły - dodał szkoleniowiec białostoczan.

