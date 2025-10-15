Legia Warszawa zmaga się z krytyką po ostatnich porażkach, a uwaga skupia się na drogim napastniku, Milecie Rajoviciu.

Dyrektor sportowy Fredi Bobić broni Duńczyka, podkreślając jego potencjał i niedoceniany wkład w grę zespołową.

Bobić apepluje o cierpliwość, wierząc, że Rajović w pełni zaadaptuje się i może stać się kluczowym graczem, a nawet zrobić kolejny krok w karierze.

Czy nadchodzący mecz z Zagłębiem Lubin będzie dla Rajovicia i Legii okazją do przełamania złej passy?

Legia Warszawa przegrała dwa mecze z rzędu – w PKO BP Ekstraklasie i Lidze Konferencji. Krytyka spadła nie tylko na trenera Edwarda Iordanescu. W ogniu dyskusji znalazł się także Mileta Rajović, za którego Legia zapłaciła latem rekordowe 3 mln euro. Duński napastnik do tej pory strzelił pięć goli (trzy w lidze i dwa w europejskich pucharach). Jednak kibice i eksperci oczekują od niego znacznie więcej.

Struś pędziwiatr z Rakowa Częstochowa. Adriano Amorim pobił historyczny rekord Ekstraklasy!

Fredi Bobić: Mileta Rajović ma duży potencjał

Fredi Bobić uważa, że ocena Rajovicia nie może opierać się wyłącznie na liczbie zdobytych bramek. Zwrócił uwagę na inne walory, które Duńczyk wnosi do gry zespołu.

- To zawodnik z dużą kulturą gry, który potrafi też rozegrać akcję - powiedział Bobić w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu", cytowany przez portal Legia.net. - Oglądaliśmy go wielokrotnie. Analizowaliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy go znają. Widzieliśmy w nim duży potencjał. Ma dopiero 25 lat, więc najlepsze jeszcze przed nim - dodał.

To z nimi Polska zagra baraż o mundial? Nowy podział zespołów w koszykach

To największe zalety duńskiego napastnika Legii

Dyrektor sportowy Legii jest przekonany, że praca, jaką Rajović wykonuje dla drużyny, jest często niedoceniana. Podkreślił, że napastnik nie tylko finalizuje akcje, ale również tworzy przestrzeń dla swoich kolegów z zespołu.

- To zawodnik, który bardzo dużo daje drużynie – zaznaczył Bobić. - Często nie tylko golami, ale pracą dla zespołu. Czasem jest kluczowy przy ostatnim lub przedostatnim podaniu. Czasem po prostu robi miejsce innym - wyliczał.

Jerzy Brzęczek stworzył potwora w młodzieżówce! Wycięli Szwedów w Pień(ko)!

Dyrektor Legii o potencjale napastnika z Warszawy

Bobić przyznał, że Duńczyk wciąż adaptuje się do warunków panujących w polskiej lidze i potrzebuje czasu, aby w pełni pokazać swój potencjał. Zaapelował o cierpliwość, wierząc, że Rajović wkrótce zacznie regularnie trafiać do siatki.

- Jeszcze się aklimatyzuje - podkreślił dyrektor. - Potrzebuje czasu, żeby w pełni się wpasować w drużynę i ligę. Wierzę, że jak już złapie rytm, to będzie bardzo ważnym zawodnikiem. Mam nadzieję, że będzie zdrowy, bo ma ogromny potencjał - stwierdził Niemiec.

Tak Jerzy Dudek określił Jana Urbana. Ocenił selekcjonera i jego "marynarzy" w kadrze [ROZMOWA SE]

Legia z zyskiem sprzeda Duńczyka?

Co więcej, Fredi Bobić nie wyklucza, że Legia Warszawa może być dla napastnika jedynie przystankiem w drodze do jeszcze silniejszego klubu.

- Jeśli zacznie regularnie strzelać gole dla Legii, to będę szczęśliwy. Nie wykluczam, że w przyszłości może zrobić jeszcze jeden krok w górę - dodał.

Były reprezentant o kadrze Jana Urbana. Zwrócił uwagę na ten element, słusznie?

Kiedy mecz Zagłębie Lubin - Legia Warszawa? Gdzie transmisja?

Przed Legią niezwykle ważny mecz. Już 19 października zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Będzie to idealna okazja dla Milety Rajovicia i całej drużyny, by odpowiedzieć krytykom i wrócić na zwycięską ścieżkę. Mecz zaplanowano na godz. 17.30. Transmisję ze spotkania będzie można zobaczyć w TVP Sport, Canal+ Sport3 i Canal+ Premium.

Jan Urban idzie jak burza! Takiego startu nie miał nikt od czasów legendarnego trenera

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa w sezonie 2025/26 będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, będzie z tym duży problem Trudno powiedzieć