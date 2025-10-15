Młodzieżowa reprezentacja Polski U-21 odniosła spektakularne zwycięstwo nad Szwecją, umacniając swoją pozycję lidera grupy eliminacyjnej do mistrzostw Europy.

Polacy zdemolowali rywali, wygrywając 6:0, a kapitan Tomasz Pieńko skompletował hat-tricka.

Pomimo serii zwycięstw, trener Jerzy Brzęczek tonuje nastroje przed kluczowym meczem z Włochami.

Czy Biało-czerwoni utrzymają doskonałą formę i pokonają Włochów? Przeczytaj, jak przygotowują się do tego starcia!

To był prawdziwy koncert w wykonaniu biało-czerwonych! Młodzieżowa reprezentacja Polski nie pozostawiła cienia wątpliwości, kto jest lepszy w wyjazdowym starciu ze Szwecją. Podopieczni Jerzego Brzęczka odnieśli spektakularne zwycięstwo 6:0, umacniając się na pozycji lidera grupy eliminacyjnej do mistrzostw Europy U-21.

Demolka w wykonaniu Polaków. Szwedzi na kolanach

Polacy od samego początku narzucili rywalom swój styl gry. Nasi zawodnicy grali z ogromną pewnością siebie, co doskonale obrazuje akcja Oskara Pietuszewskiego. Pomocnik przeprowadził fantastyczny rajd przez całe boisko, wpadł w pole karne i został sfaulowany, a sędzia bez wahania wskazał na jedenasty metr. Rzut karny na bramkę zamienił Tomasz Pieńko, który na przerwę schodził z dwoma trafieniami. Po przerwie worek z bramkami rozwiązał się na dobre. Na listę strzelców wpisali się jeszcze Antoni Kozubal i Marcel Krajewski, a dzieła zniszczenia dopełnił kapitan naszej kadry.

Polska młodzież w natarciu, Szwecja na kolanach! Tomasz Pieńko z hat-trickiem!

Historyczny wyczyn kapitana. "Niesamowite uczucie"

Bohaterem spotkania bezapelacyjnie został Tomasz Pieńko. Kapitan polskiej młodzieżówki skompletował swojego pierwszego hat-tricka w karierze.

– To niesamowite uczucie – przyznał Pieńko w rozmowie z portalem "Łączy nas piłka". – Szczególnie, że to mój pierwszy hat-trick w życiu. Ważniejsza jest jednak wygrana i gra na zero z tyłu – dodał skromnie kapitan, podkreślając siłę całego zespołu.

Brzęczek tonuje nastroje. Padły słowa o lodzie na głowę

Postawa biało-czerwonych w eliminacjach do EURO U-21 jest absolutnie imponująca. Po czterech meczach Polacy mają na koncie komplet 12 punktów i fenomenalny bilans bramkowy 15-0. Mimo euforii, trener Jerzy Brzęczek studzi emocje i koncentruje się na kolejnych wyzwaniach.

– Byliśmy bardzo dobrze przygotowani pod względem taktycznym. Mam nadzieję, że nie zabraknie lodu na głowie zarówno u zawodników, jak i u całego sztabu – tłumaczył selekcjoner.

Selekcjoner młodzieżówki nie chce zwariować myśląc o Włochach

Już 14 listopada Polaków czeka domowe starcie z Włochami, którzy również mają na koncie komplet zwycięstw.

– Włosi to bardzo dobra, solidna drużyna. Nie będziemy jednak traktować tego spotkania, jakby to był najważniejszy mecz. Nie możemy dać się zwariować – podkreślił Brzęczek.

