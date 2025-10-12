Dyrektor Legii, Fredi Bobić ostatnio wypowiedział się na temat Kacpra Urbańskiego, który dołączył z włoskiej Bolonii.

Bobić porównuje Urbańskiego do takich gwiazd jak Reus czy Goetze, chwaląc jego technikę i przyspieszenie.

Jakie kluczowe aspekty, zdaniem Bobicia, musi poprawić Urbański, aby osiągnąć światowy poziom?

Co zadecyduje o tym, czy młody Polak stanie się wiodącą postacią Legii?

Na razie Kacper Urbański jest powoli wprowadzany do zespołu przez trenera Edwarda Iordanescu. Z czasem jednak powinien być wiodącą postacią Legii Warszawa.

Fredi Bobić: Kacper Urbański ma ten błysk jak Marco Reus czy Mario Goetze

- Urbański ma w sobie cechy, które przypominają mi takich graczy jak Marco Reus czy Mario Goetze - powiedział Fredi Bobić w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale „Prawda Futbolu”, cytowany przez portal Legia.net. - Ma ten błysk, przyspieszenie, technikę, zdolność minięcia rywala, jakby to było coś zupełnie naturalnego. To wyjątkowa cecha - porównywał.

Urbański może zrobić ogromny krok

Były reprezentant Niemiec nie tylko komplementował zawodnika. Zwrócił także uwagę na jego mankamenty, które musi wyeliminować. To konieczne, aby wejść na wyższy poziom.

- Musi jeszcze popracować nad decyzjami pod bramką, nad kończeniem akcji, nad ostatnim podaniem - tłumaczył Bobić. - To przychodzi z czasem i z doświadczeniem. Może zrobić ogromny krok, jeśli tylko zainwestuje w siebie - zaznaczył.

Młodzieżowiec z Legii ma potencjał, ale talent nie wystarczy

Jednak to nie jedyne elementy w grze, które Urbański powinien zmienić. Kluczowe według Niemca jest również przygotowanie fizyczne. To kolejna rzecz do poprawki u młodego piłkarza.

- Musi popracować nad fizycznością - dodał Bobić. - Po to, aby być jeszcze silniejszym i bardziej wytrzymałym. Ma ogromny potencjał, ale talent nie wystarczy. Musi inwestować w siebie i ciężko pracować każdego dnia - przekonywał przedstawiciel klubu.

Urbański przebywa obecnie na zgrupowaniu kadry młodzieżowej. Zagrał w meczu Czarnogórą, a 14 października kolejnym rywalem będzie Szwecją w el. EURO.

Legia lepsza od Stali Rzeszów, piękny gol Noaha Weisshaupta

Za to bez niego i innych kadrowiczów, Legia pokonała 3:1 Stal Rzeszów w meczu sparingowym. Stołeczny zespół przegrywał po samobójczym trafieniu Artura Jędrzejczyka, który nie zrozumiał się z bramkarzem Gabrielem Kobylakiem. Jednak później do siatki pierwszoligowca trafiali: Antonio Colak, Marco Burch, Noah Weisshaupt.

