Artur Jędrzejczyk potraktował rywala jak worek ziemniaków! Osłupieliśmy, widząc nagranie z tego zdarzenia

Nagranie z Jędrzejczykiem robi furorę w sieci. Co on wymyślił?!

Turecki Samsunspor to na pewno nie jest najłatwiejszy rywal wylosowany przez Legię Warszawa w tym sezonie Ligi Konferencji. Z drugiej jednak strony mówimy o ćwierćfinaliście poprzedniej edycji tych rozgrywek i jeśli Legia chce nawiązać do poprzedniego sukcesu, to z takimi zespołami powinna sobie radzić, tym bardziej na własnym boisku. Co więcej, z przebiegu meczu wynikało, że to Legia była faktycznie stroną dominującą, miała większe posiadanie piłki, oddała więcej strzałów i uzbierała większy współczynnik xG (goli oczekiwanych), co niestety nie przełożyło się jednak na bramki, a tym samym punkty w tabeli. Czy piłkarze Legii mogli poradzić sobie lepiej? Z pewnością nie pomógł im trener Iordanescu, który... zmienił aż 10 piłkarzy w stosunku do poprzedniego meczu Legii!

Falstart Legii na starcie Ligi Konferencji. Samsunspor górą w Warszawie

Trener starał się tłumaczyć swoje decyzje przed i po meczu, ale fanów raczej nie przekona. Na pewno nie można było odmówić Legii ambicji i walki, czego wyrazem może być zachowanie Artura Jędrzejczyka. To z pewnością jeden z najbardziej charakternych, ale i kontrowersyjnych piłkarzy w polskiej lidze i z pewnością występ przeciwko Samsunsporowi tylko wzmocni takie postrzeganie go przez fanów. Jędrzejczyk potrafił wykazać się świetną interwencją w obronie, ale też... sponiewierał rywala zdecydowanie nie w duchu fair-play.

Na to musi nastawić się Legia z Samsunsporem. Edward Iordanescu o tureckim rywalu w Lidze Konferencji

W sieci coraz szerzej rozchodzi się nagranie z meczu Legii z Samsunsporem z „Jędzą” w roli głównej. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry kapitan Samsunsporu Yavru poczuł ból w nodze i położył się na murawie. Było to blisko narożnika boiska i zawodnik gości specjalnie wszedł w pole gry, by ta nie mogła być kontynuowana. Jędrzejczyk zauważył to i niewiele myśląc... złapał Yavru za nogi, bynajmniej nie po to, by pomóc pozbyć mu się skurczu, ale zaczął ciągnąć go w stronę linii bocznej! Zadanie się nie udało, bo zaraz dopadli do niego piłkarze Samsunsporu i odbili swojego kapitana. Sędzia również nie był wyrozumiały i ukarał Jędrzejczyka żółtą kartką. Wideo z całego zdarzenia znajdziecie poniżej:

Artur Jędrzejczyk postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Dosłownie pic.twitter.com/BHw1bxJXFb— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) October 2, 2025