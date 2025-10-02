- Legia Warszawa wraca na europejską scenę Ligi Konferencji, stając przed nowym wyzwaniem.
- Trener Edward Iordanescu podkreśla budowanie tożsamości zespołu, jednocześnie szanując siłę tureckiego Samsunsporu.
- Jak Legia poradzi sobie z presją i czy sprosta oczekiwaniom kibiców w pierwszym meczu? Sprawdź szczegóły!
Kibice wciąż mają w pamięci fantastyczną przygodę, jaką w poprzednim sezonie zafundowali im piłkarze Legii Warszawa, docierając aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Teraz przed stołecznym klubem nowe wyzwanie. "Wojskowi" wracają na europejską arenę, a ich pierwszym rywalem w fazie ligowej będzie turecki Samsunspor.
Iordanescu o filozofii Legii. "Zaczynamy budować swoją tożsamość"
Edward Iordanescu podkreślił, że jego drużyna ma jasno określony styl, do którego będzie dążyć w każdym spotkaniu. Jak przyznał, pogodzenie procesu budowy drużyny z presją wyniku jest największym wyzwaniem.
- Czeka nas bardzo wyrównane spotkanie z zespołem na podobnym poziomie - powiedział trener Edward Iordanescu, cytowany przez PAP. - Moja filozofia i DNA Legii są takie, że chcemy zawsze mieć kontrolę na boisku. Mieliśmy w zespole wiele zmian, ale pojawiają się znaki, że zaczynamy już budować swoją tożsamość. Moim wyzwaniem jako trenera jest budowanie zespołu, ale też jednocześnie wygrywanie meczów i realizowanie celów.
Trener Legii z szacunkiem o Samsunsporze. "To naprawdę silny zespół"
Szkoleniowiec nie szczędził pochwał pod adresem tureckiej drużyny. Zwrócił uwagę na siłę ligi, w której występuje Samsunspor, oraz na ich udany początek obecnego sezonu. To pokazuje, że poprzeczka w pierwszym meczu Ligi Konferencji będzie zawieszona bardzo wysoko.
- Mam dużo szacunku dla Samsunsporu - podkreślił Iordanescu, cytowany przez PAP. - Kiedy kończysz sezon przed Besiktasem czy Trabzonsporem to znaczy, że jesteś naprawdę silnym zespołem. Teraz też dobrze zaczęli sezon i prezentują się dobrze. Zespół nie jest bardzo doświadczony w europejskich pucharach, ale już poszczególni zawodnicy mają takie doświadczenia - opisywał.
"Traktujemy te rozgrywki z szacunkiem"
Rumuński szkoleniowiec zapewnił, że cały zespół podchodzi do nadchodzącego meczu z odpowiednim nastawieniem i szacunkiem, zarówno dla rangi rozgrywek, jak i dla kibiców, którzy są kluczowym elementem klubu.
- Oczekujemy na ten mecz z dobrymi emocjami, nastawieni pozytywnie. Traktujemy te rozgrywki z szacunkiem, nie tylko ze względu na ich rangę rozgrywek, ale także ze względu na naszych fanów - tłumaczył Iordanescu, cytowany przez PAP.
Kiedy mecz Legia Warszawa - Samsunspor? Gdzie obejrzeć?
Pierwszy gwizdek w meczu Legia Warszawa - Samsunspor zabrzmi 2 października na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 o godz. 21. Transmisje meczu Legia - Samsunspor w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.
