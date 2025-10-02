Legia Warszawa wraca na europejską scenę Ligi Konferencji, stając przed nowym wyzwaniem.

Trener Edward Iordanescu podkreśla budowanie tożsamości zespołu, jednocześnie szanując siłę tureckiego Samsunsporu.

Jak Legia poradzi sobie z presją i czy sprosta oczekiwaniom kibiców w pierwszym meczu? Sprawdź szczegóły!

Kibice wciąż mają w pamięci fantastyczną przygodę, jaką w poprzednim sezonie zafundowali im piłkarze Legii Warszawa, docierając aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Teraz przed stołecznym klubem nowe wyzwanie. "Wojskowi" wracają na europejską arenę, a ich pierwszym rywalem w fazie ligowej będzie turecki Samsunspor.

Włodzimierz Lubański o dokonaniach Górnika. Legenda wskazuje, co jest kluczowe u lidera ligi

Iordanescu o filozofii Legii. "Zaczynamy budować swoją tożsamość"

Edward Iordanescu podkreślił, że jego drużyna ma jasno określony styl, do którego będzie dążyć w każdym spotkaniu. Jak przyznał, pogodzenie procesu budowy drużyny z presją wyniku jest największym wyzwaniem.

- Czeka nas bardzo wyrównane spotkanie z zespołem na podobnym poziomie - powiedział trener Edward Iordanescu, cytowany przez PAP. - Moja filozofia i DNA Legii są takie, że chcemy zawsze mieć kontrolę na boisku. Mieliśmy w zespole wiele zmian, ale pojawiają się znaki, że zaczynamy już budować swoją tożsamość. Moim wyzwaniem jako trenera jest budowanie zespołu, ale też jednocześnie wygrywanie meczów i realizowanie celów.

Michał Probierz ma nową pracę? Sensacyjne doniesienia. Może poprowadzić egzotyczną kadrę

Trener Legii z szacunkiem o Samsunsporze. "To naprawdę silny zespół"

Szkoleniowiec nie szczędził pochwał pod adresem tureckiej drużyny. Zwrócił uwagę na siłę ligi, w której występuje Samsunspor, oraz na ich udany początek obecnego sezonu. To pokazuje, że poprzeczka w pierwszym meczu Ligi Konferencji będzie zawieszona bardzo wysoko.

- Mam dużo szacunku dla Samsunsporu - podkreślił Iordanescu, cytowany przez PAP. - Kiedy kończysz sezon przed Besiktasem czy Trabzonsporem to znaczy, że jesteś naprawdę silnym zespołem. Teraz też dobrze zaczęli sezon i prezentują się dobrze. Zespół nie jest bardzo doświadczony w europejskich pucharach, ale już poszczególni zawodnicy mają takie doświadczenia - opisywał.

Jacek Cyzio ostrzega Legię i ujawnia niezwykłą historię. "To nie są chłopcy do bicia"

"Traktujemy te rozgrywki z szacunkiem"

Rumuński szkoleniowiec zapewnił, że cały zespół podchodzi do nadchodzącego meczu z odpowiednim nastawieniem i szacunkiem, zarówno dla rangi rozgrywek, jak i dla kibiców, którzy są kluczowym elementem klubu.

- Oczekujemy na ten mecz z dobrymi emocjami, nastawieni pozytywnie. Traktujemy te rozgrywki z szacunkiem, nie tylko ze względu na ich rangę rozgrywek, ale także ze względu na naszych fanów - tłumaczył Iordanescu, cytowany przez PAP.

Piotr Czachowski wprost o Janie Ziółkowskim. Wskazuje, co musi zrobić, by być jak Robert Lewandowski

Kiedy mecz Legia Warszawa - Samsunspor? Gdzie obejrzeć?

Pierwszy gwizdek w meczu Legia Warszawa - Samsunspor zabrzmi 2 października na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 o godz. 21. Transmisje meczu Legia - Samsunspor w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Niels Frederiksen zapowiada magiczne wieczory w Poznaniu. Trener Lecha ma jasny cel na Ligę Konferencji

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie