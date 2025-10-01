Przed Legią Warszawa kolejne wyzwanie w Europie: zmierzą się z tureckim Samsunsporem w Lidze Konferencji.

Przed Legią Warszawa kolejne wyzwanie na europejskiej arenie. W czwartek, 2 października, podopieczni Edwarda Iordanescu zmierzą się z tureckim Samsunsporem w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji. Oceny szans Legii podjął się Jacek Cyzio, który doskonale zna realia zarówno Legii, jak i tureckiej piłki.

Jacek Cyzio: Jest postęp w grze Legii, a będzie jeszcze większy

Były napastnik Legii z optymizmem patrzy na kierunek, w którym zmierza stołeczny klub. Jego zdaniem letnie wzmocnienia i praca nowego szkoleniowca przynoszą już widoczne efekty.

- Jest postęp w grze Legii Warszawa, a będzie jeszcze większy - ocenia Jacek Cyzio. - Legia dokonała wielu ciekawych transferów. Można powiedzieć, że latem "kotłowało się". Gra zespołu zdecydowanie wygląda lepiej. Edward Iordanescu zachowuje się jak trener, który to wszystko ogarnia i ma wizję gry Legii, że odzyska tytuł. Legia pod jego kierunkiem idzie do przodu. Pewnie był niezadowolony, że musiał poczekać na transfery. Jednak Legia zmontowała mocny zespół. Wierzę w to, że to za moment odpali na dobre. Ważne, aby zaskoczyło szybko i żeby inne zespoły w lidze za bardzo jej nie odjechały.

Rajović ma umiejętności, będzie skuteczny w Legii

Ekspert zwraca uwagę na piłkarzy, którzy szybko stali się ważnymi postaciami w zespole.

- Piątkowski, Szymański czy Rajović z marszu przebili się do składu i są znaczącymi wzmocnieniami. Czekam na moment, gdy Urbański zacznie więcej grać. Na razie powoli jest wprowadzany. Trzeba będzie na niego chwilę poczekać, ale on będzie dużym wzmocnieniem. Do tego w środku pola są Kapustka i Elitim, który naprawdę robi dobrą robotę. Dobrze, że Rajović zaczął strzelać. Jest aktywny, stara się. To silny napastnik, zdecydowany pod bramką. Liczę na to, że będzie skuteczny. Facet ma umiejętności. Z Pogonią mocno pracował. Trzeba na niego grać i dawać dobre podania, żeby miał więcej okazji. Może właśnie Urbański jak wskoczy na dobre do składu będzie mu te piłki zagrywał.

Priorytetem mistrzostwo, ale Europa kusi

W poprzednim sezonie Legia dotarła aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Czy w obecnej edycji jest w stanie powtórzyć ten sukces? Jacek Cyzio jasno określa cele, jakie powinny przyświecać klubowi.

- Priorytetem jest mistrzostwo Polski, bo na to w Warszawie czekają kibice. Liga Konferencji daje możliwość zdobywania punktów i poprawiania miejsca w rankingu. Chciałbym, żeby polski klub w kolejnym sezonie zrobił kolejny krok i zagrał w Lidze Europy, a może pójdziemy drogą Czechów i wejdzie do Ligi Mistrzów? Dlatego zdobywanie tych punktów przez nasze kluby jest bardzo ważne. Życzę Legii, żeby w Lidze Konferencji doszła jak najdalej. Ja kiedyś zagrałem z Legią w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów. Nie miałbym nic przeciwko temu, że teraz dotarła do tego etapu w Lidze Konferencji. Jednak trzeba dobrze zacząć, najlepiej od wygranej z Samsunsporem.

Cyzio ostrzega przed Turkami i wspomina dawne czasy

Były piłkarz Trabzonsporu przestrzega przed lekceważeniem najbliższego rywala. Podkreśla, że Samsunspor to ambitny i groźny zespół.

- Samsunspor zajął w ubiegłym sezonie trzecie miejsce. Był za plecami gigantów: Galatasaray i Fenerbahce. W tym sezonie Samsunspor będzie chciał powtórzyć sukces z poprzednich rozgrywek i coś jeszcze dorzucić w Europie. Nie można lekceważyć tego zespołu. To nie są chłopcy do bicia. Mają swoje ambicje. Legia będzie musiała się mocno sprężyć. Nie będzie jej łatwo. Zaraz po spotkaniu w Warszawie czeka ich prestiżowy mecz z Fenerbahce. To dla każdego Turka prestiżowe starcie.

Pierwszy gol w Turcji w starciu z Samsunsporem

Okazuje się, że Cyzio ma z Samsunsporem wyjątkowe wspomnienia, sięgające czasów jego gry w Turcji.

- Pierwszego gola w lidze tureckiej strzeliłem w Trabzonie w meczu z Samsunsporem. To był mój debiut, wygraliśmy 4:1. Później na stadionie Samsunsporu graliśmy z Besiktasem w półfinale Pucharu Turcji. Wygraliśmy 2:1, a ja zdobyłem bramkę. Pokonałem Jarka Bako. W 1992 roku wygraliśmy te rozgrywki.

Taksówkarz wycałował go na środku skrzyżowania

Na koniec rozmowy podzielił się anegdotą, która najlepiej obrazuje, jak wielką estymą darzą go kibice w Turcji.

- Po latach pojechałem do Trabzonu. Jadę taksówką, a kierowca nagle pyta się mnie: skąd jesteś? Mówię, że z Polski. A on, że grał kiedyś u nich Polak - Cyzio. Odparłem, że to ja. Zatrzymał się na środku skrzyżowania i zaczął mnie całować! Potem mówi: a pamiętasz mecz z Samsunsporem i co zrobiłeś po bramce? "Skończyłem na ogrodzenie i została mi po tym pamiątka w postaci blizny na palcu" - odparłem. Turek dodał od razu: mnie została po twojej radości blizna na dłoni! Bo ja skończyłem do ciebie na to ogrodzenie! Niesamowite, że po tylu latach spotkałem w taksówce gościa z tamtego meczu, z którym cieszyłem się twarzą w twarz po strzelonym golu - dodaje Cyzio.

