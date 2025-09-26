Legia Warszawa to polski Bayern? Dyrektor porównał klub do giganta i mówi o nowej mentalności

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-09-26 13:22

W Legii Warszawa doszło latem do sporych zmian. Dyrektor do spraw piłkarskich, Fredi Bobić (54 l.), podczas ostatniego spotkania z mediami odważnie porównał stołeczny klub do Bayernu Monachium. To ma być zapowiedź walki o odzyskanie mistrzostwa Polski, w której pomóc mają głośne transfery, w tym sprowadzenie Kacpra Urbańskiego.

Fredi Bobić

i

Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS
  • Legia Warszawa, dążąc do mistrzostwa Polski, dokonała znaczących wzmocnień w letnim oknie transferowym.
  • Kluczowe transfery to Kacper Urbański z Serie A i Ligi Mistrzów, oraz Noah Weisshaupt z Freiburga.
  • Dyrektor Fredi Bobić porównuje Legię do "polskiego Bayernu", podkreślając jej potencjał. Czy te wzmocnienia zapewnią Legii upragniony tytuł?

W letnim oknie transferowym przy Łazienkowskiej panował spory ruch. Za wzmocnienia drużyny, które mają być podporządkowane jednemu celowi - odzyskaniu mistrzostwa Polski - odpowiadał duet dyrektorów: Michał Żewłakow i Fredi Bobić. Szczególnie ten drugi ma bardzo ambitne spojrzenie na pozycję warszawskiego klubu w polskich realiach.

Kacper Urbański pokazał magię z Jagiellonią. Słowa gwiazdy Legii dają do myślenia

Żewłakow: Z Urbańskim to była szybka akcja

Najgłośniejszym ruchem było bez wątpienia sprowadzenie Kacpra Urbańskiego. Kadrowicz ma za sobą występy w Serie A i Lidze Mistrzów, a w ubiegłym roku z reprezentacją Polski zagrał na EURO.

- Z Urbańskim to z jednej strony była szybka akcja, a z drugiej miała w ciągu dwóch dni cztery zwroty akcji - tłumaczył Żewłakow. - Transfer zakończył się powodzeniem tylko dzięki skomplikowanej sytuacji wokół Kacpra. Pomogło także zaangażowanie Dariusza Mioduskiego, który dał nam wiele determinacji i siły, żeby to zrobić - ocenił dyrektor sportowy.

Michał Żewłakow ujawnia kulisy transferu Jana Ziółkowskiego. Włosi nie chcieli słyszeć o jednym, teraz Polak czeka

Weisshaupt zostanie w Legii na stałe?

Co ciekawe, na prośbę ojca piłkarzy, klub z Łazienkowskiej sprowadził z Bologny także drugiego zawodnika. Jest nim Dominik Urbański, młodszy brat reprezentanta Polski. Będzie on występował w zespole Legii do lat 19. Do drużyny dołączył również Noah Weisshaupt, wypożyczony z niemieckiego Freiburga. Gdyby stołeczny zespół zdecydował się na transfer definitywny, będzie musiał zapłacić za skrzydłowego trzy miliony euro.

- Nie było trudno sprowadzić Weisshaupta do Polski - przyznał Bobić. - On chciał przyjść do Legii. Jednak potrzebuje trochę czasu, żeby się zaadaptować. Jest młody i ma ogromny potencjał. Mam nadzieję, że go ujawni. Jest szansa, żeby został z nami po okresie wypożyczenia - zdradził.

Dramat kapitana Rakowa Częstochowa. Znamy diagnozę po brutalnym faulu, czeka go długa przerwa

Bobić: Legia to polski Bayern

Niemiecki dyrektor uważa, że Legia ma ogromne możliwości i potencjał, który należy wykorzystać. Nie wahał się użyć bardzo mocnego porównania do hegemona Bundesligi.

- Legia to marka, nie ma co być zbyt nieśmiałym - wyznał Bobić. - To polski Bayern. Piłkarze muszą zrozumieć, co to znaczy grać w tym klubie. Muszą mieć mentalność w walce o tytuł. Jak przegrywamy, to jesteśmy wściekli. Nie lubimy tego - podkreślił dyrektor do spraw piłkarskich warszawskiego klubu.

Michał Żewłakow zdradza kulisy transferu Kamila Piątkowskiego. "Nie udaje, że potrafi wszystko"

To one zachwycają na stadionie Legii. Co za piękności!
42 zdjęcia
QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa?
Pytanie 1 z 10
Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa?
QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa?
Sonda
Czy Legia Warszawa w sezonie 2025/26 będzie mistrzem Polski?
Super Sport SE Google News
pko bp ekstraklasa
MICHAŁ ŻEWŁAKOW
LEGIA WARSZAWA
KACPER URBAŃSKI
BAYERN MONACHIUM
FREDI BOBIĆ
DARIUSZ MIODUSKI
BUNDESLIGA