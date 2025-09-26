Legia Warszawa, dążąc do mistrzostwa Polski, dokonała znaczących wzmocnień w letnim oknie transferowym.

Kluczowe transfery to Kacper Urbański z Serie A i Ligi Mistrzów, oraz Noah Weisshaupt z Freiburga.

Dyrektor Fredi Bobić porównuje Legię do "polskiego Bayernu", podkreślając jej potencjał. Czy te wzmocnienia zapewnią Legii upragniony tytuł?

W letnim oknie transferowym przy Łazienkowskiej panował spory ruch. Za wzmocnienia drużyny, które mają być podporządkowane jednemu celowi - odzyskaniu mistrzostwa Polski - odpowiadał duet dyrektorów: Michał Żewłakow i Fredi Bobić. Szczególnie ten drugi ma bardzo ambitne spojrzenie na pozycję warszawskiego klubu w polskich realiach.

Żewłakow: Z Urbańskim to była szybka akcja

Najgłośniejszym ruchem było bez wątpienia sprowadzenie Kacpra Urbańskiego. Kadrowicz ma za sobą występy w Serie A i Lidze Mistrzów, a w ubiegłym roku z reprezentacją Polski zagrał na EURO.

- Z Urbańskim to z jednej strony była szybka akcja, a z drugiej miała w ciągu dwóch dni cztery zwroty akcji - tłumaczył Żewłakow. - Transfer zakończył się powodzeniem tylko dzięki skomplikowanej sytuacji wokół Kacpra. Pomogło także zaangażowanie Dariusza Mioduskiego, który dał nam wiele determinacji i siły, żeby to zrobić - ocenił dyrektor sportowy.

Weisshaupt zostanie w Legii na stałe?

Co ciekawe, na prośbę ojca piłkarzy, klub z Łazienkowskiej sprowadził z Bologny także drugiego zawodnika. Jest nim Dominik Urbański, młodszy brat reprezentanta Polski. Będzie on występował w zespole Legii do lat 19. Do drużyny dołączył również Noah Weisshaupt, wypożyczony z niemieckiego Freiburga. Gdyby stołeczny zespół zdecydował się na transfer definitywny, będzie musiał zapłacić za skrzydłowego trzy miliony euro.

- Nie było trudno sprowadzić Weisshaupta do Polski - przyznał Bobić. - On chciał przyjść do Legii. Jednak potrzebuje trochę czasu, żeby się zaadaptować. Jest młody i ma ogromny potencjał. Mam nadzieję, że go ujawni. Jest szansa, żeby został z nami po okresie wypożyczenia - zdradził.

Bobić: Legia to polski Bayern

Niemiecki dyrektor uważa, że Legia ma ogromne możliwości i potencjał, który należy wykorzystać. Nie wahał się użyć bardzo mocnego porównania do hegemona Bundesligi.

- Legia to marka, nie ma co być zbyt nieśmiałym - wyznał Bobić. - To polski Bayern. Piłkarze muszą zrozumieć, co to znaczy grać w tym klubie. Muszą mieć mentalność w walce o tytuł. Jak przegrywamy, to jesteśmy wściekli. Nie lubimy tego - podkreślił dyrektor do spraw piłkarskich warszawskiego klubu.

