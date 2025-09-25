Kontuzja Zorana Arsenicia, kapitana Rakowa Częstochowa, po faulu Luisa Palmy z Lecha Poznań, wstrząsnęła polską piłką.

Szczegółowe badania potwierdziły złamanie kości strzałkowej, co wyklucza Arsenicia z gry na 6 do 8 tygodni, co stanowi poważne osłabienie Rakowa.

Lech Poznań wyraża ubolewanie, twierdząc, że faul był nieszczęśliwym wypadkiem.

Jak absencja kluczowego obrońcy wpłynie na ambitne plany Rakowa w Ekstraklasie i europejskich pucharach?

Do dramatycznych wydarzeń doszło w 53. minucie spotkania pod Jasną Górą. To właśnie wtedy pomocnik Lecha Poznań, Luis Palma, wykonał ryzykowny wślizg, po którym z potężnym bólem na murawę upadł Zoran Arsenić. Kapitan Rakowa Częstochowa nie był w stanie kontynuować gry i opuścił boisko na ramionach klubowych fizjoterapeutów, a sędzia Szymon Marciniak ukarał zawodnika "Kolejorza" najpierw żółtą kartką, a po analizie VAR zmienił decyzję i upomniał go czerwoną kartką.

Fatalna diagnoza. Znamy szczegóły kontuzji Zorana Arsenicia

Początkowo panowała duża niepewność co do powagi urazu chorwackiego obrońcy. Niestety, w czwartek klub rozwiał wszelkie wątpliwości, publikując oficjalny komunikat. Szczegółowe badania wykazały złamanie kości strzałkowej. To jedna z najgorszych możliwych diagnoz dla piłkarza.

"Według wstępnych diagnoz przerwa „Zoriego” potrwa od 6 do 8 tygodni. Kapitanie, jesteśmy z Tobą!" - poinformował Raków Częstochowa w swoich mediach. Oznacza to, że lider defensywy "Medalików" wróci do dyspozycji trenera Marka Papszuna najwcześniej w drugiej połowie listopada.

Trener Lecha Poznań zabiera głos. „Palma nie miał złych intencji”

Do sytuacji odniósł się na pomeczowej konferencji prasowej trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen. Duński szkoleniowiec wyraził ubolewanie z powodu kontuzji rywala i zapewnił, że jego podopieczny nie miał złych zamiarów, a całe zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem.

- Przykro nam z powodu tego, że w wyniku faulu ucierpiał Zoran Arsenić - oznajmił Niels Frederiksen, cytowany prze klubowe media Lecha. - Luis Palma powiedział, że nie miał żadnych złych intencji, dostał poślizgu i takie sytuacje się zdarzają. To nie jest nic przyjemnego. Jest nam przykro i życzymy Zoranowi dużo zdrowia - dodał duński trener mistrza Polski.

Ogromny cios dla Rakowa. Marek Papszun ma ból głowy

Absencja kapitana to potężne osłabienie dla zespołu mistrzów Polski, który fatalnie rozpoczął nowy sezon i po kilku kolejkach zajmuje odległe, 15. miejsce w tabeli. Przed Rakowem niezwykle intensywny okres – do końca listopada częstochowianie mają do rozegrania aż 13 spotkań na trzech frontach: w Ekstraklasie, Lidze Konferencji i Pucharze Polski.

Utrata tak kluczowego zawodnika, jakim jest 31-letni Arsenić, stawia trenera Marka Papszuna w niezwykle trudnej sytuacji. Szkoleniowiec będzie zmuszony do natychmiastowych roszad w formacji defensywnej w obliczu napiętego terminarza i walki o poprawę pozycji w lidze oraz o jak najlepszy wynik w europejskich pucharach.

