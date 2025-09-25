Kacper Urbański, nowy nabytek Legii, pokazał swój talent w meczu z Jagiellonią, mimo bezbramkowego remisu.

Piłkarze Legii Warszawa po hicie 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy mają prawo czuć niedosyt. Mieli przewagę, ale nie dali rady przebić się przez obronę białostoczan. Bramkarz Sławomir Abramowicz bronił z wyczuciem i szczęściem. To jemu Jagiellonia Białystok zawdzięcza to, że nie straciła gola. Okazji gospodarzom nie brakowało. Oddali siedem celnych strzałów, a rywale tylko jeden w końcówce zawodów.

Edward Iordanescu: Jestem zdenerwowany, niezadowolony i smutny

Jednak to klub z Podlasia dwa razy cieszył się ze zdobycia bramki. Tyle że za każdym razem do akcji wkraczał VAR i sędzia anulował te trafienia. W pierwszej połowie trafił Bernardo Vital, a w końcówce spotkania Afimico Pululu.

- Jestem zdenerwowany, niezadowolony i smutny - podsumował występ trener Edward Iordanescu, cytowany przez klubowe media. - Mieliśmy pełną kontrolę. Oddaliśmy wiele strzałów i tworzyliśmy wiele szans. Trafiliśmy także w słupek - analizował szkoleniowiec, który miał pretensje do arbitra, że ten w pierwszej połowie nie podyktował rzutu karnego dla Legii za zagranie ręką gracza białostockiego zespołu.

Kacper Urbański: Celujemy z Legią w mistrzostwo Polski

Po przerwie Rumun na boisko wprowadził Kacpra Urbańskiego. Trzeba przyznać, że nowy nabytek pokazał się z dobrej strony. Zdecydowanie ożywił grę warszawskiej drużyny. Jednemu z rywali założył siatkę. Później zakręcił na lewej stronie dwoma przeciwnikami, a następnie zagrał idealnie w tempo do wbiegającego na pole karne Milety Rajovicia. Jednak strzał Duńczyka wybronił golkiper Jagiellonii. Jednak świetne podania reprezentanta Polski na nic się zdały.

- Z minuty na minutę czuliśmy się coraz pewniej - ocenił Urbański, cytowany przez portal klubowy. - Stworzyliśmy sobie wiele sytuacji, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Dla nas to bardziej strata punktów, a bardzo ich potrzebujemy. Celujemy w mistrzostwo. Dalej w to wierzymy – zaznaczył pomocnik Legii.

