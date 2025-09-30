Selekcjoner Jan Urban ogłosi w piątek kadrę na październikowe mecze z Nową Zelandią i Litwą.

Po udanym wrześniu i powrocie Roberta Lewandowskiego, atmosfera w drużynie jest spokojna i optymistyczna.

Reprezentacja Polski, zajmująca drugie miejsce w grupie eliminacyjnej, zmierzy się z Nową Zelandią, a następnie z Litwą, gdzie spodziewane jest rekordowe wsparcie kibiców.

Czy urazy kluczowych zawodników pokrzyżują plany Biało-Czerwonych?

Kibice reprezentacji Polski z niecierpliwością czekają na 3 października. To właśnie wtedy selekcjoner Jan Urban wskaże zawodników powołanych na październikowe mecze. Biało-czerwoni najpierw, 9 października, zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zaledwie trzy dni później, 12 października, powalczą o punkty w eliminacjach do mistrzostw świata z Litwą w Kownie.

Reprezentacja Polski po pięciu meczach w grupie G eliminacji MŚ ma na koncie 10 punktów i zajmuje drugie miejsce. Tyle samo "oczek", ale po czterech rozegranych spotkaniach, ma liderująca Holandia. Remis 1:1 z Holandią w Rotterdamie i zwycięstwo 3:1 nad Finlandią w Chorzowie tchnęły w zespół nowego ducha. Kadrowicze rozpoczną zgrupowanie w poniedziałek, 6 października, w Katowicach. Sztab szkoleniowy stawi się w hotelu Monopol już dzień wcześniej.

– Lista powołanych piłkarzy zostanie ogłoszona w najbliższy piątek, czyli dzień po meczach Ligi Konferencji i Ligi Europy. Zgrupowanie w Katowicach rozpocznie się w poniedziałek, 6 października. Zbiórkę przewidziano do godz. 16 – powiedział Emil Kopański, rzecznik reprezentacji Polski, cytowany przez PAP.

Rekordowe zainteresowanie meczem z Litwą w Kownie

Podczas poprzedniego zgrupowania kadra trenowała na nowym obiekcie GKS Katowice. Jednak tym razem mogą pojawić się drobne zmiany. Na Arenie Katowice 10 października odbędzie się mecz Polska - Czarnogóra w el. młodzieżowych ME. – Trwają jeszcze ostatnie ustalenia dotyczące naszego planu treningowego w Katowicach. W czwartek lub piątek podamy dokładny plan zgrupowania – tłumaczył Kopański, cytowany przez PAP.

4 października kadrowicze wylecą z Katowic do Kowna. Zainteresowanie biletami na mecz z Litwą jest ogromne. PZPN pozyskał dodatkową pulę wejściówek. Łączna liczba biletów dostępnych dla polskich kibiców ma być jedną z największych w historii wyjazdowych meczów reprezentacji w eliminacjach. To pokazuje, jak wielka wiara i nadzieja towarzyszy fanom po ostatnich występach kadry.

