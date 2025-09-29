17-letni Oskar Pietuszewski z Jagiellonii błyszczy w Ekstraklasie, zdobywając uznanie ekspertów.

Jego spektakularna bramka przeciwko Lechowi Poznań i porównania do Jakuba Błaszczykowskiego elektryzują fanów.

Czy młody pomocnik, który już teraz jest kluczową postacią, wkrótce trafi do seniorskiej reprezentacji Polski?

Oskar Pietuszewski w Ekstraklasie debiutował przed rokiem. Trener Adrian Siemieniec regularnie dawał mu szansę na krajowym podwórku, a także w europejskich pucharach. W tym sezonie młody piłkarz wywalczył sobie już miejsce w pierwszym składzie białostockiej drużyny. I co najważniejsze daje dużo jakości.

Lukas Podolski traci cierpliwość. Stawia ultimatum ws. Górnika Zabrze

Oskar Pietuszewski strzelił gola kolejki z Lechem?

Teraz błysnął w meczu z Lechem Poznań. Dał się mocno we znaki obrońcom mistrza Polski. W pierwszej połowie kilka razy nimi zakręcił, ale popisową akcję przeprowadził zaraz po przerwie. Wbiegł na pole karne i efektownym strzałem pokonał bramkarza Kolejorza. To jego trzeci gol w historii występów w Ekstraklasie. Pomocnik Jagiellonii Białystok został wybrany piłkarzem meczu w Poznaniu. - To prawdopodobnie będzie bramka kolejki. Tak zachowują się piłkarze grający w najlepszych ligach świata - komplementował go Kamil Kosowski w programie Liga+ Extra w Canal+ Sport.

Legia Warszawa to polski Bayern? Dyrektor porównał klub do giganta i mówi o nowej mentalności

Młodzian z Jagiellonii będzie jak Jakub Błaszczykowski?

Nie ma się co dziwić zachwytom nad Pietuszewskim, bo młody pomocnik poczyna sobie bardzo dobrze. Były reprezentant Polski zwrócił uwagę na jego atuty, ale także stwierdził, że przypomina mu stylem gry Jakuba Błaszczykowskiego, legendę polskiej kadry.

- Rzadko się zdarza, żeby ktoś był szybki i wytrzymały - ocenił Kosowski. - Tak się zastanawiałem, kogo mi przypomina. Czy może Kamila Jóźwiaka? Ale bardziej skłaniałbym się tutaj do Kuby Błaszczykowskiego. Wydaje mi się, że jest dużo podobieństw - dodał.

Taki duet do skarb! Szwedzi napędzili Lecha w hicie z Jagiellonią

Kamil Kosowski: Sytuacje będzie chciał sam rozwiązać

Były kadrowicz uważa, że Pietuszewski ma ciekawą przyszłość przed sobą. Zwrócił uwagę na to, że pomocnik Jagiellonii także popełnia błędy, bo nie zawsze podejmuje dobre decyzje. Ale nie ulega wątpliwości, że rośnie nam kawał piłkarza.

- Nie zawsze to jeszcze wygląda kolorowo, ale sam do tego dojdzie. Pewne sytuacje będzie po prostu coraz częściej chciał sam rozwiązać - analizował Kosowski.

Dramat kapitana Rakowa Częstochowa. Znamy diagnozę po brutalnym faulu, czeka go długa przerwa

Jan Urban sięgnie po gwiazdkę Jagiellonii?

Na razie Pietuszewki występuje w kadrze do lat 21. W meczu z Macedonią Płn. strzelił gola, a z Armenią zdobył dwie bramki i dorzucił asystę. Czy w październiku będzie trenował już pod okiem selekcjonera Jana Urbana w seniorskiej drużynie narodowej?

Michał Żewłakow ujawnia kulisy transferu Jana Ziółkowskiego. Włosi nie chcieli słyszeć o jednym, teraz Polak czeka

17-letni Oskar Pietuszewski potwierdził dziś, że ma wyjątkowy talent 🔥O bohaterze spotkania Lecha z Jagiellonią rozmawiamy w Lidze+ Extra 👇📺 Oglądamy w CANAL+ PREMIUM i w serwisie CANAL+: https://t.co/DYVywsw0dC pic.twitter.com/qQDkRj1y7b— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 28, 2025