Wbrew pozorom wcale nie był to łatwy transfer dla stołecznego klubu. Dyrektor sportowy Michał Żewłakow zdradził kulisy negocjacji z AEK Ateny, w którym doświadczony pomocnik występował od 2020 roku. Przed dwoma laty z tym klubem celebrował wywalczenie dubletu: mistrzostwa i Pucharu Grecji. Ostatecznie wszystko zakończyło się pomyślnie dla Legii, z którą piłkarz podpisał umowę na cztery lata.
Michał Żewłakow: Nie było wiadomo, czy Szymański dogada się z Grekami
- Transfer Szymańskiego ciągnął się długo - przyznał Żewłakow. - W takich sytuacjach zastanawiam się, czy warto czekać. Czas uciekał, potrzebowaliśmy wzmocnić zespół. Nie było wiadomo, czy dogada się z Grekami w kwestii odejścia. Dla nas najważniejsze było to, żeby był to transfer wolny - wyjawił.
Damian Szymański: Musimy zdobywać punkty, aby liczyć się w walce o tytuł
Można powiedzieć, że Szymański niemal z marszu wszedł do zespołu. Debiutował na wyjeździe z Hibernianem, gdy na boisku pojawił się w końcówce. W rewanżu ze szkockim klubem też był rezerwowym i dołożył cegiełkę do awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Szybko przekonał do siebie trenera Edwarda Iordanescu, bo w kolejnych spotkaniach ten już wystawia go w pierwszym składzie. Z Radomiakiem zaliczył debiutanckiego gola w Legii.
- Proces adaptacji w Legii przebiega pomyślnie - ocenił Szymański po meczu z Rakowem, cytowany przez klubowe media. - Szybko otrzymałem szansę na grę, bo praktycznie po paru treningach. Najważniejsze są kolejne mecze, w których musimy zdobyć jak najwięcej punktów, aby liczyć się w walce o mistrzostwo Polski – dodawał.
Kadrowicz lubi grać pod presją
Na meczach Legii regularnie pojawia się selekcjoner kadry, Jan Urban. Czy Szymański dostanie powołanie do drużyny narodowej na towarzyski mecz z Nową Zelandią i Litwą w eliminacjach mistrzostw świata? Na razie dorobek pomocnika stołecznego klubu w ekipie Biało-czerwonych to 18 występów i dwa gole.
- Legia to bardzo duży klub, który co roku gra o mistrzostwo Polski - tłumaczył niedawno Szymański w Canal+ Sport. - Lubię grać pod presją i dlatego zdecydowałem się na powrót do Polski. Będę walczył o to, żeby także wrócić do reprezentacji. Jak będę utrzymywał formę i grał dobrze, to zawsze będzie szansa na powrót do kadry - podkreślił pomocnik warszawskiej drużyny.
