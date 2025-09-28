Legia Warszawa wzmocniła skład, a Damian Szymański szybko stał się kluczowym graczem.

Transfer Szymańskiego był skomplikowany, ale Legia sprowadziła go bez ponoszenia kosztów.

Piłkarz chce powrócić do reprezentacji Polski.

Wbrew pozorom wcale nie był to łatwy transfer dla stołecznego klubu. Dyrektor sportowy Michał Żewłakow zdradził kulisy negocjacji z AEK Ateny, w którym doświadczony pomocnik występował od 2020 roku. Przed dwoma laty z tym klubem celebrował wywalczenie dubletu: mistrzostwa i Pucharu Grecji. Ostatecznie wszystko zakończyło się pomyślnie dla Legii, z którą piłkarz podpisał umowę na cztery lata.

Michał Żewłakow: Nie było wiadomo, czy Szymański dogada się z Grekami

- Transfer Szymańskiego ciągnął się długo - przyznał Żewłakow. - W takich sytuacjach zastanawiam się, czy warto czekać. Czas uciekał, potrzebowaliśmy wzmocnić zespół. Nie było wiadomo, czy dogada się z Grekami w kwestii odejścia. Dla nas najważniejsze było to, żeby był to transfer wolny - wyjawił.

Damian Szymański: Musimy zdobywać punkty, aby liczyć się w walce o tytuł

Można powiedzieć, że Szymański niemal z marszu wszedł do zespołu. Debiutował na wyjeździe z Hibernianem, gdy na boisku pojawił się w końcówce. W rewanżu ze szkockim klubem też był rezerwowym i dołożył cegiełkę do awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Szybko przekonał do siebie trenera Edwarda Iordanescu, bo w kolejnych spotkaniach ten już wystawia go w pierwszym składzie. Z Radomiakiem zaliczył debiutanckiego gola w Legii.

- Proces adaptacji w Legii przebiega pomyślnie - ocenił Szymański po meczu z Rakowem, cytowany przez klubowe media. - Szybko otrzymałem szansę na grę, bo praktycznie po paru treningach. Najważniejsze są kolejne mecze, w których musimy zdobyć jak najwięcej punktów, aby liczyć się w walce o mistrzostwo Polski – dodawał.

Kadrowicz lubi grać pod presją

Na meczach Legii regularnie pojawia się selekcjoner kadry, Jan Urban. Czy Szymański dostanie powołanie do drużyny narodowej na towarzyski mecz z Nową Zelandią i Litwą w eliminacjach mistrzostw świata? Na razie dorobek pomocnika stołecznego klubu w ekipie Biało-czerwonych to 18 występów i dwa gole.

- Legia to bardzo duży klub, który co roku gra o mistrzostwo Polski - tłumaczył niedawno Szymański w Canal+ Sport. - Lubię grać pod presją i dlatego zdecydowałem się na powrót do Polski. Będę walczył o to, żeby także wrócić do reprezentacji. Jak będę utrzymywał formę i grał dobrze, to zawsze będzie szansa na powrót do kadry - podkreślił pomocnik warszawskiej drużyny.

