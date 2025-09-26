Wahan Biczachczjan, pomocnik Legii, zmierzy się ze swoim byłym klubem, Pogonią, w nadchodzącym meczu.

Ormianin, który w Pogoni dał się poznać z dobrej strony, teraz dąży do zdobycia mistrzostwa Polski z Legią.

Były król strzelców Grzegorz Piechna chwali umiejętności Biczachczjana, podkreślając jego precyzyjny strzał i dynamikę.

Czy Biczachczjanowi uda się pokonać swój dawny klub i przybliżyć Legię do tytułu? Przekonaj się, czytając cały artykuł!

Reprezentant Armenii przygodę z Ekstraklasą zaczął przed trzema laty. W Pogoni Szczecin dał się poznać z dobrej strony i w tym roku sięgnęła po niego Legia Warszawa. Po pierwszej rundzie w stołecznym zespole mógł mieć mieszane uczucia. Wahan Biczachczjan zakończył ją bowiem bez zdobytej bramki. Na plus mógł zaliczyć tylko zdobycie Pucharu Polski oraz to, że pokazał się w Lidze Konferencji. Dwa razy zagrał przeciwko Pogoni (w lidze i w finale PP), ale w obu przypadkach był zmiennikiem.

Wahan Biczachczjan zaskoczył Kazachów i Szkotów

Jednak nowy sezon rozpoczął z przytupem. Pokazał, że jednak drzemie w nim duży potencjał. W meczu pucharowym z Aktobe huknął z lewej nogi pod poprzeczkę z taką siłą, że bramkarz Kazachów nawet nie zareagował. Później trafił także w rewanżu z Hibernianem. Tym razem zaskoczył golkipera strzałem po ziemi.

- Gdy trafił do Legii, to mówiłem na waszych łamach, że będzie z niego pożytek - przypomina Grzegorz Piechna, były król strzelców polskiej ligi. - To dobry zawodnik. Początek miał trudny, ale może potrzebował czasu, aby wkomponować się. Musiał po prostu przyzwyczaić się do wymogów stawianych w tej drużynie. Teraz naprawdę prezentuje się coraz lepiej. Wydaje mi się, że odżył przy trenerze Edwardzie Iordanescu - ocenia.

Grzegorz Piechna: Biczachczjan ma szybką nóżkę

Były reprezentant Polski uważa, że Biczachczjan wciąż może zaoferować Legii wiele dobrego.

- Wyróżnia go dobry, precyzyjny i silny strzał - zaznacza Piechna. - Potrafi przymierzyć z dystansu, wykonuje stałe fragmenty gry. Widzę w nim dużo jakości i... „szybką nóżkę”. Do tego jest dynamiczny i nieprzewidywalny. Złamie akcję do środka. Może jeszcze pójść w górę. Ważne, żeby tylko żadnego urazu nie złapał - dodaje. Biczachczjan z Legią zdobył już Puchar Polski i Superpuchar, a w tej edycji chciałby dołożyć najcenniejsze z trofeów czyli mistrzostwo.

- Legia się rozkręca, gra szybką piłkę - tłumaczy Piechna. - W mojej ocenie warszawski klub ma mocny skład. Wydaje mi się, że nawet najlepszy w lidze. Dużo w nim jakości. No, i jest dobre zaplecze w postaci wartościowych zmienników, a to ważne w kontekście walki o tytuł i rywalizacji w Europie. Jeśli Legia chce coś osiągnąć w lidze, to musi wygrać z Pogonią - przekonuje.

Kamil Grosicki jest złotem dla Pogoni

W niedzielę Ormianin będzie miał okazję znów zmierzyć się z Pogonią, w której występował przed transferem do stolicy. W szczecińskim zespole gwiazdą jest kapitan Kamil Grosicki.

- On jest cenny dla Pogoni jak złoto - barwnie opisuje Piechna. - Nie widzę tego zespołu bez niego. To topowy piłkarz. Grosik napędza drużynę, daje jej dużo jakości. Wszyscy są za nim. Zaskoczył mnie z tym powrotem do reprezentacji Polski. Oby w końcu nie zabrakło mu prądu na wszystkie rozgrywki - zaznacza były król strzelców Ekstraklasy.

Kiedy mecz Legia - Pogoń? Gdzie transmisja?

Mecz Legii z Pogonią zaplanowany jest na niedzielę, 28 września. Początek spotkania o godz. 17.30. Transmisję z meczów można zobaczyć w stacjach TVP Sport, Canal+ 4K, Canal+ Premium, Canal+ Sport3.

Jaki jest bilans ligowych meczów Legia - Pogoń?

Mecze: 112

Wygrane Legii: 65

Remisy: 26

Zwycięstwa Pogoni: 21

Bramki: 215-105

Pierwszy mecz: Pogoń - Legia 1:2 (26.07.1959)

Ostatni mecz: Legia - Pogoń 0:0 (28.03.2025)

