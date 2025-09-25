W sobotnim meczu na szczycie PKO BP Ekstraklasy zmierzą się dwie rewelacje początku sezonu: Cracovia i Górnik Zabrze.

Obie drużyny prezentują ofensywny styl gry, a trener Cracovii, Luka Elsner, podkreśla dobrą dyspozycję swojego zespołu.

Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia i umocni swoją pozycję w czołówce tabeli? Przeczytaj zapowiedź meczu!

Sobotni wieczór w Krakowie zapowiada się niezwykle emocjonująco. W meczu na szczycie PKO BP Ekstraklasy zmierzą się dwie rewelacje początku sezonu. Piłkarze Cracovii i Górnika Zabrze nie tylko regularnie punktują, ale przede wszystkim prezentują ofensywny i przyjemny dla oka futbol. W poprzedniej kolejce zabrzanie po zaciętym boju pokonali Widzew Łódź (3:2), a "Pasy" pewnie rozbiły GKS Katowice 3:0. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia i umocni swoją pozycję w czołówce tabeli?

Luka Elsner: Każdy mecz to pojedyncze wyzwanie

Trener Cracovii, Luka Elsner, z dużym szacunkiem wypowiada się o najbliższym rywalu, ale jednocześnie jest pewny siły swojego zespołu. Słoweniec podkreśla, że jego drużyna jest w doskonałej dyspozycji, co udowodniła nie tylko w lidze, ale też w Pucharze Polski, deklasując Górnika Łęczna (5:1).

- Przyjmujemy drużynę, która jest w dobrej formie - powiedział Luka Elsner, cytowany przez PAP. - Górnik potrafi tworzyć wiele sytuacji bramkowych, ale jednocześnie zachowuje wysoki poziom czujności w obronie. Jesteśmy także w dobrym momencie. Z Łęczną pokazaliśmy ciekawy futbol w Pucharze Polski. Każdy mecz traktujemy jako pojedyncze wyzwanie. Naszym celem jest utrzymanie wysokiego poziomu koncentracji i energii za każdym razem, kiedy wychodzimy na boisko – dodał szkoleniowiec.

Szeroka kadra kluczem do sukcesu Cracovii?

Elsner jest również zadowolony z letnich ruchów transferowych i szerokości kadry, jaką dysponuje. Dzięki temu mógł umiejętnie zarządzać siłami zawodników w ostatnich, intensywnych tygodniach.

- Spotkanie z Łęczną pokazało także to, że wykonaliśmy dobrą robotę podczas okna transferowego - podkreślił Elsner, cytowany przez PAP. - Ściągnęliśmy wartościowych piłkarzy. Mieliśmy szczęście, że ułożyliśmy sobie ostatnie mecze w taki sposób, aby odpowiednio zarządzić składem, minutami dla zawodników. Uważam, że nie mamy problemu, aby ktoś nie był odpowiednio przygotowany na spotkanie z Górnikiem – zapewnił Słoweniec.

Martin Minczew: Mam nadzieję, ze wygramy z Górnikiem

Optymizm panuje również wśród piłkarzy. Martin Minczew, który w pucharowym starciu zdobył dwie bramki, liczy na zwycięstwo przy wsparciu kibiców.

- Mam nadzieję, że przy wsparciu fanów będziemy się starać i dawać z siebie wszystko. Jestem tego pewien. Mam nadzieję, że wygramy - podkreślił Bułgar.

W obozie lidera z Zabrza panuje z kolei spokój i koncentracja.

- Nic nie musimy. Cieszymy się z tego, że wygrywamy spotkania i jedziemy dalej - tonuje nastroje pomocnik Jarosław Kubicki, cytowany przez klubowe media.

