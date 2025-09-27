Cracovia zremisowała z Górnikiem Zabrze 1:1 w hicie 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Zabrzanie utrzymali pozycję lidera, mimo że Cracovia prowadziła grę.

Górnik objął prowadzenie dzięki bramce Sondre Lisetha, ale Cracovia wyrównała w końcówce meczu.

Debiutancki gol Zahiroleslama w Ekstraklasie w barwach Pasów. Sprawdź, jak przebiegał mecz!

Wprawdzie to Cracovia prowadziła grę, ale w pierwszej połowie nie mogła się przebić przez obronę śląskiej drużyny. Próbował m.in. Mateusz Klich, ale jego techniczny strzał zza pola karnego minął bramkę. Górnik grał uważnie w defensywie, choć przed przerwą też popełnił poważny błąd. Pomylił się Erik Janża, który za lekko zagrał do bramkarza. Na szczęście dla kapitana gospodarze nie wykorzystali jego pomyłki.

Trzy podania Górnika i Sondre Liseth znalazł sposób ba Cracovię

W drugiej połowie Górnik zaczął grać odważnie. Pierwszym ostrzeżeniem był strzał Janży. Po jego uderzeniu piłka trafiła w poprzeczkę krakowian. Słoweniec miał szczęście, bo w tej sytuacji był rykoszet. W końcu Górnik uśpił czujność gospodarzy. Wystarczyły trzy podania. Kryspin Szcześniak zagrał długie podanie do Ousmane Sowa, a ten zgrał piłkę głową na polu karnym. Nadbiegający Sondre Liseth z bliska dał prowadzenie. To gol numer cztery Norwega w tym sezonie w lidze.

Luka Elsner miał nosa z wyczuciem ze zmianami

Wydawało się, że zabrzanie wywiozą z Krakowa pełną pulę. Jednak gospodarze nie odpuszczali i rzutem na taśmę wyrwali punkt. Trener Luka Elsner miał wyczucie i trafił ze zmianami. Zadecydowała o tym akcja rezerwowych. Na pole karne przedarł się Dijon Kameri i dograł tak, że Kahveh Zahiroleslam pokonał bramkarza śląskiej drużyny. To było premierowe trafienie napastnika w Ekstraklasie. Wcześniej zdobył dla Pasów bramkę w Pucharze Polski.

Oskar Wójcik: Udało się wrócić i jesteśmy niepokonani u siebie

- Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była niezła, a druga już inna - powiedział Oskar Wójcik w Canal+ Sport. - Utrzymywaliśmy się przy piłce, ale nic nie potrafiliśmy zrobić. Ale udało się nam wrócić i dalej nie jesteśmy niepokonani u siebie. Celujemy w jak najwyższe miejsce - podsumował obrońca krakowskiej drużyny.

Jarosław Kubicki: Zabrakło nam kilku minut

- Ciężki mecz, dużo walki w środku pola, w polu karnym. Zabrakło nam czterech minut, żeby dowieźć zwycięstwo. Jestem zły, ale trzeba uszanować ten punkt. W pierwszej połowie sami komplikowaliśmy sobie życie robiliśmy sobie krzywdę - ocenił Jarosław Kubicki, pomocnik Górnika.

Cracovia - Górnik Zabrze 1:1

Bramki:

0:1 Sondre Liseth 73. min, 1:1 Kahveh Zahiroleslam 89. min

Żółte kartki:

Klich - Janża, Kubicki, Liseth

Sędziował: Patryk Gryckiewicz. Widzów: 14 006

Cracovia: Sebastian Madejski - Otar Kakabadze, Bosko Sutalo, Gustav Henriksson (77, Kahveh Zahiroleslam), Oskar Wójcik, Mauro Perković - Mikkel Maigaard (77, Dijon Kameri), Mateusz Klich, Amir Al-Ammari, Martin Minczew (61, Milan Aleksić) - Filip Stojilković

Górnik: Marcel Łubik - Paweł Olkowski, Kryspin Szcześniak, Josema, Erik Janża - Matus Kmet (88, Natan Dzięgielewski), Patrik Hellebrand (90, Maksymilian Pingot), Jarosław Kubicki, Lukas Ambros (81, Goh Young-jun), Ousmane Sow - Sondre Liseth

