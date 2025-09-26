Liga Mistrzów wraca do otwartej telewizji w Polsce dzięki porozumieniu TVP z Canal+.

TVP pokaże jeden wybrany mecz tygodniowo, zapewniając dostęp do największych europejskich drużyn, w tym FC Barcelona.

Pierwsza transmisja 30 września 2025 roku to hit Chelsea vs. Benfica. Sprawdź, które mecze jeszcze obejrzysz!

Kibice w Polsce mogą odetchnąć z ulgą i zacierać ręce z ekscytacji. Elitarne rozgrywki Ligi Mistrzów oficjalnie wracają do otwartej, ogólnodostępnej telewizji. Na mocy strategicznego porozumienia z Canal+, Telewizja Polska będzie pokazywać jedno starannie wybrane spotkanie w każdym tygodniu meczowym. Dla milionów widzów oznacza to jedno: wielkie piłkarskie emocje z udziałem największych gwiazd futbolu będą dostępne dla każdego, bez żadnych dodatkowych opłat.

TVP pokaże mecz Barcelony w Lidze Mistrzów

Umowa zawarta przez publicznego nadawcę gwarantuje prawo drugiego wyboru meczu spośród wszystkich spotkań rozgrywanych we wtorki i środy. W praktyce oznacza to, że na antenach TVP regularnie gościć będą największe europejskie firmy. Kibice mogą liczyć na transmisje z udziałem takich potęg jak FC Barcelona, w której występują Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Po zakończeniu środowych meczów na antenie TVP Sport zaplanowano emisję specjalnego programu, w którym nasi eksperci pokażą skróty i omówią wszystkie bramki oraz najważniejsze akcje z danej kolejki.

Liga Mistrzów w TVP: Co, gdzie i kiedy? Znamy plan transmisji

Telewizja Polska już teraz odsłoniła karty na pierwsze tygodnie zmagań z europejską elitą. Inauguracyjną transmisję zaplanowano na wtorek, 30 września 2025 roku. Tego wieczoru widzowie zobaczą prawdziwy hit: angielska Chelsea zmierzy się na Stamford Bridge z portugalską Benficą. Emocje gwarantowane, a za mikrofonem usiądzie znakomity duet komentatorski: Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Gospodarzem studia przedmeczowego będzie z kolei Mateusz Borek.

Znamy już także kolejne mecze, które pokaże TVP, a plan wygląda imponująco:

* 21 października (wtorek): Arsenal Londyn – Atletico Madryt

* 5 listopada (środa): Club Brugge – FC Barcelona

Wszystkie spotkania będą transmitowane na antenach TVP1 lub TVP2, w TVP Sport oraz w pełni za darmo w internecie – na stronie tvpsport.pl, w aplikacji mobilnej i na telewizorach Smart TV.

