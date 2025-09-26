Lech Poznań stracił prowadzenie 2:0 w meczu z Rakowem Częstochowa

Trener Lecha, Niels Frederiksen, obwinia sędziego Szymona Marciniaka i system VAR za błędną, jego zdaniem, decyzję przy podyktowaniu rzutu karnego dla Rakowa.

Wielkie emocje towarzyszyły zaległemu hitowi 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Lech Poznań mierzył się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. "Kolejorz" mógł czuć ogromny niedosyt, ponieważ do przerwy prowadził 2:0 i wydawało się, że ma mecz pod pełną kontrolą. Co więcej, sędzia Szymon Marciniak słusznie nie uznał dwóch kolejnych trafień dla poznaniaków z powodu spalonych. Nikt nie spodziewał się, że po zmianie stron sytuacja na boisku odwróci się o 180 stopni.

Czerwona kartka dla Lecha i kontrowersyjny karny dla Rakowa

Druga połowa zaczęła się dla Lecha fatalnie. Już po dziesięciu minutach czerwoną kartką za faul na Zoranie Arseniciu ukarany został Luis Palma. Co ciekawe, sędzia Marciniak początkowo pokazał zawodnikowi "Kolejorza" tylko żółty kartonik, ale po analizie VAR zmienił swoją decyzję i wyrzucił go z boiska. To był początek problemów gości. Grający w osłabieniu Lech stracił dwa gole, w tym jednego po bardzo kontrowersyjnym rzucie karnym. Właśnie ta sytuacja najbardziej rozzłościła trenera Nielsa Frederiksena.

Frederiksen nie ma wątpliwości w sprawie rzutu karnego

Teraz szkoleniowiec Lecha wrócił do wydarzeń z Częstochowy podczas konferencji prasowej przed meczem z Jagiellonią Białystok. Duńczyk nie gryzł się w język. Wprost stwierdził, że arbiter popełnił błąd, dyktując "jedenastkę" za rzekomy faul Alexa Douglasa.

– Byliśmy dosyć zadowoleni z pierwszej połowy w naszym wykonaniu – Frederiksen wrócił do meczu z Rakowem, cytowany przez klubowe media. – Mówiąc żartobliwie, na drugą moglibyśmy wymienić sędziego. Przyznał przeciwnikom rzut karny, którego nie było. Moim zdaniem między naszym zawodnikiem a graczem gospodarzy nie doszło do żadnego kontaktu – oznajmił trener Lecha.

Szymon Marciniak popełnił błąd dyktując jedenastkę?

Szkoleniowiec przyznał, że był szczególnie zdziwiony brakiem reakcji ze strony sędziów odpowiedzialnych za system VAR.

– Jestem zdziwiony, że arbiter nie został wezwany, żeby obejrzeć tę sytuację na powtórkach - wyznał Frederiksen, cytowany przez klubowe media. - Oglądałem je wielokrotnie z każdej możliwej perspektywy. Żadna z nich nie potwierdziła, że Alex dotykał piłkarza Rakowa. Nie mam wątpliwości, że Szymon Marciniak to bardzo dobry sędzia, ale i takim przytrafiają się błędy. Bardziej dziwi mnie brak reakcji ze strony VAR-u – analizował Duńczyk.

Kiedy mecz Lech Poznań - Jagiellonia Białystok? Gdzie oglądać?

Przed Lechem Poznań kolejne wielkie wyzwanie. Już w niedzielę, 28 września, w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy "Kolejorz" zmierzy się na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok. Transmisję z meczu będzie można zobaczyć w telewizji Canal+ Sport3.

