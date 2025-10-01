Europejskie puchary wracają do Poznania, a Lech rozpoczyna rywalizację w Lidze Konferencji.

Mimo ostatnich remisów w lidze, trener Niels Frederiksen jest optymistą przed starciem z Rapidem Wiedeń.

Szkoleniowiec stawia przed zespołem ambitny cel awansu do fazy pucharowej, inspirując się sukcesami innych polskich drużyn.

Czy "Kolejorz" zdoła odnieść zwycięstwo w pierwszym meczu i zapewnić sobie "magiczny wieczór" w Poznaniu?

Lech Poznań rozpoczyna rywalizację w fazie ligowej Ligi Konferencji. Na start podopiecznych Nielsa Frederiksensa czeka domowe starcie z Rapidem Wiedeń. Mimo że ostatnie wyniki w PKO BP Ekstraklasie mogły nieco zaniepokoić kibiców, trener "Kolejorza" z optymizmem patrzy na nadchodzące wyzwania.

Jacek Cyzio ostrzega Legię i ujawnia niezwykłą historię. "To nie są chłopcy do bicia"

Trener Lecha liczy na magiczne wieczory w Poznaniu

Duńczyk jasno określił cele, jakie stawia przed swoim zespołem. Ambicje sięgają daleko, a kluczem do sukcesu ma być fantastyczna atmosfera na stadionie przy ulicy Bułgarskiej.

- Jesteśmy bardzo ambitnym klubem. Liczę, że za sprawą tych meczów stworzymy magiczne wieczory. Sportowo mierzymy w awans do kolejnej rundy - powiedział Niels Frederiksen podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP.

Mileta Rajović nie owija w bawełnę. Napastnik Legii złożył jasną deklarację, poszedł grubo?

Niels Frederiksen stawia jasny cel przed Lechem

Szkoleniowiec Lecha twardo stąpa po ziemi i precyzyjnie określa, co uzna za sukces w tegorocznej kampanii. Frederiksen wskazuje realistyczny scenariusz, który w pełni usatysfakcjonuje klub.

- Nie mogę obiecać, że zajmiemy lokatę w czołowej ósemce. Na pewno stać nas to, aby zakwalifikować się do baraży i na wiosnę grać dalej w Lidze Konferencji - tłumaczy trener, cytowany przez PAP.

Rekordowe pieniądze w Ekstraklasie. Legia zarobiła fortunę, ale to nie ona jest liderem transferów

Legia i Jagiellonia inspiracją dla Duńczyka

Inspiracją dla poznaniaków mogą być występy innych polskich klubów w poprzedniej edycji.

- W ubiegłym sezonie widzieliśmy, jak polskie zespoły bardzo dobrze radziły sobie w tych rozgrywkach. Legia i Jagiellonia dotarły do ćwierćfinału. Mamy podobne ambicje - dodał Frederiksen.

Jan Urban odkrywa karty. Znamy datę kluczowych decyzji selekcjonera przed meczami reprezentacji

Taki plan ma Lecha na mecz z Rapidem w Lidze Konferencji

"Kolejorz" do meczu z Rapidem podchodzi po dwóch ligowych remisach - najpierw na wyjeździe z Rakowem Częstochowa, a ostatnio u siebie z Jagiellonią Białystok. Mecz w europejskich pucharach będzie doskonałą okazją, by wrócić na zwycięską ścieżkę. Duński szkoleniowiec spodziewa się jednak trudnej, taktycznej przeprawy.

- Na początku spotkania, będzie to bardzo taktyczna gra. Oba zespoły będą chciały jak najdłużej posiadać piłkę. Jeśli pokażemy naszą jakość, to tę piłkę będziemy posiadali częściej - ocenił duński szkoleniowiec, cytowany przez PAP.

Lukas Podolski traci cierpliwość. Stawia ultimatum ws. Górnika Zabrze

Lech Poznań - Rapid Wiedeń: O której godzinie mecz? Gdzie oglądać transmisję TV?

Mecz Lech Poznań - Rapid Wiedeń w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek, 2 października. Pierwszy gwizdek sędziego na stadionie w Poznaniu zaplanowano na godzinę 18:45. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Spotkanie będzie dostępne także online w serwisie Polsat Box Go.

Jan Urban zasłużył na... Oskara? Młodzian z Jagiellonii podbija Ekstraklasę

Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to: Groclin Grodzisk Amica Wronki Aluminium Konin Następne pytanie