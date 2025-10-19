Legia Warszawa pozyskała latem niemieckiego pomocnika Noaha Weisshaupta z SC Freiburg na zasadzie wypożyczenia.

Mimo że zawodnik często zaczyna mecze na ławce, dyrektor Fredi Bobić wyjaśnia, że transfer był przemyślany.

Bobić widzi w Weisshauptcie potencjał rozwojowy i modelowy przykład transferu, który ma przynieść klubowi korzyści sportowe i finansowe.

Jakie są długoterminowe plany Legii wobec utalentowanego Niemca i jak wpisuje się on w strategię klubu?

Letnie okno transferowe przy Łazienkowskiej przyniosło kilka interesujących ruchów. Jednym z nich było wypożyczenie do końca sezonu niemieckiego pomocnika, Noaha Weisshaupta, z SC Freiburg. Pomocnik ma za sobą bardzo udany okres w FC St. Pauli. Jego przyjście do Legii Warszawa rozbudziło apetyty kibiców. Warszawski klub zagwarantował sobie możliwość transferu definitywnego.

Zasępiony Kamil Piątkowski w towarzystwie pięknej Julii na trybunach Legii. Ich zaręczyny wywołały poruszenie

Na razie jednak niemiecki zawodnik nie jest pierwszym wyborem trenera Edwarda Iordanescu i częściej rozpoczyna mecze na ławce rezerwowych. Sytuację postanowił wyjaśnić dyrektor Legii, Fredi Bobić, który był głównym architektem tego ruchu. W niedawnej rozmowie na kanale "Prawda Futbolu" przyznał, że sprowadzenie Weisshaupta było przemyślaną operacją.

Niezwykły wyścig z czasem gwiazdora Legii. "Byłem zdenerwowany i spanikowany"

Fredi Bobić: Weisshaupt ma potencjał, aby się rozwijać

Dyrektor sportowy stołecznego klubu podkreślił, że zarówno zawodnik, jak i jego otoczenie, dokładnie przeanalizowali możliwości dalszego rozwoju. Wybór padł na Legię nieprzypadkowo.

- Weisshaupt i jego agenci zrobili dokładny wywiad - powiedział Bobić, cytowany przez portal Legia.net. - Rozważali, jaki byłby dla niego następny krok. Freiburg miał wielu zawodników, więc zgodził się na jego odejście. Weisshaupt świetnie prezentował się na wypożyczeniu w St. Pauli. Jednak wciąż ma potencjał, aby się rozwijać - ocenił dyrektor.

Arkadiusz Reca jest jak maszyna? Co za określenie gwiazdy Legii!

Niemiecki pomocnik przyniesie Legii sukces?

Bobić postrzega sprowadzenie rodaka jako modelowy przykład transferu, który ma przynieść klubowi korzyści na kilku płaszczyznach – sportowej i finansowej.

- Porozmawialiśmy, ustaliliśmy warunki - opowiadał Bobić na kanale "Prawda Futbolu", cytowany przez portal Legia.net. - Powiedziałem: jeśli możemy go mieć, to działajmy. Nawet jeśli nie zostanie tu na długo, to jego pobyt może przynieść Legii sukces, a potem można go sprzedać dalej z zyskiem - wyjaśnił.

Edward Iordanescu mówi o cierpieniu Legii. Są wnioski i powrót dwóch gwiazd!

Transfer Weisshaupta to korzyść dla Legii

Słowa niemieckiego dyrektora rzucają światło na filozofię Legii. Chodzi o pozyskiwanie utalentowanych graczy, którzy w Warszawie mogą podnieść umiejętności, pomóc drużynie w osiąganiu celów, a następnie odejść za kwotę znacznie przewyższającą koszty ich sprowadzenia.

- To jest normalny cykl - kontynuował Bobić. - Takie transfery jak Weisshaupta czy Maxiego Oyedele to dla nas realna korzyść i rozwój. - Najważniejsze, żebyśmy zawsze byli przygotowani na odejścia. Musimy wiedzieć, kto przyjdzie następny - podsumował, nakreślając strategię klubu.

Mileta Rajović odpali i zwróci się z zyskiem? Fredi Bobić o potencjale gwiazdy Legii

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Legia błyszczała na salonach. Premiera serialu "Legia. Do końca" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.