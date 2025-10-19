Lionel Messi zakończył sezon zasadniczy MLS w wielkim stylu, prowadząc Inter Miami do zwycięstwa 5:2 nad Nashville SC.

Argentyńczyk zdobył hat-tricka, pieczętując tytuł króla strzelców ligi z imponującą liczbą 29 goli w 28 meczach.

Trener Interu Miami, Javier Mascherano, nie ma wątpliwości, że Messi jest głównym kandydatem do nagrody MVP.

Jak forma Messiego wpłynie na szanse Interu Miami w fazie play-off, gdzie ponownie zmierzą się z Nashville SC?

Leo Messi po raz kolejny udowodnił, że wiek to tylko liczba, a jego talent nie zna granic. W ostatnim meczu sezonu zasadniczego ligi MLS Argentyńczyk zaprezentował pełnię swoich możliwości, prowadząc Inter Miami do wyjazdowego zwycięstwa nad Nashville SC aż 5:2 i pieczętując swój wielki indywidualny sukces.

Popis w ostatniej kolejce. Hat-trick przypieczętował koronę

Przed ostatnią serią gier Messi miał już na koncie 26 bramek, ale nie zamierzał zwalniać tempa. W starciu z Nashville, które okazało się prawdziwym festiwalem strzeleckim, argentyński mistrz świata był absolutnie kluczową postacią. Skompletował drugiego hat-tricka w tym sezonie MLS, nie dając rywalom żadnych szans. Pierwszy raz ta sztuka udała mu się przed rokiem w wygranym meczu z New England Revolution.

Messi zakończył sezon zasadniczy z imponującym dorobkiem 29 goli, które zdobył w 28 spotkaniach. To wynik, który zapewnił mu tytuł króla strzelców i pokazał, jak wielki postęp poczynił w porównaniu z poprzednimi latami. W zeszłym roku, z 20 golami na koncie, zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. W swoim pierwszym, niepełnym sezonie w Ameryce, trafił do siatki zaledwie raz.

Trener nie ma wątpliwości. Messi zgarnie nagrodę MVP?

Fenomenalna postawa 38-latka nie umknęła uwadze trenera Interu Miami, Javiera Mascherano. Były kolega Messiego z reprezentacji Argentyny i Barcelony po meczu nie szczędził mu komplementów. Jest przekonany, że korona króla strzelców to dopiero początek.

– Prawda jest taka, że Leo był wyjątkowy, jak zawsze. Myślę, że jeśli ktokolwiek miał wątpliwości co do jego występów w sezonie zasadniczym, dziś rozwiał je wszystkie. Z pewnością zdobędzie nagrodę MVP – powiedział Mascherano cytowany przez PAP.

To nie koniec emocji. Przed Interem Miami faza play off

Znakomita forma Messiego przełożyła się na świetne wyniki całej drużyny. Inter Miami zajął trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, co gwarantuje mu udział w decydującej fazie rozgrywek. Co ciekawe, los ponownie skrzyżuje drogi obu zespołów. W 1/8 finału play off Inter Miami ponownie będzie rywalizował z Nashville SC. Mecze zaplanowano na 24 i 31 października. Tytułu z zeszłego sezonu broni ekipa Los Angeles Galaxy. Z Messim w takiej formie, kibice w Miami mają prawo marzyć o końcowym triumfie.

