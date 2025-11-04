Tragedia podczas meczu! Nie żyje trener klubu ekstraklasy. Wzruszające pożegnanie

Nie żyje bośniacki trener Mladen Zizovic. Miał 44 lata

Do tragedii doszło podczas meczu FK Radnicki 1923 Kragujevac

Szkoleniowiec miał zawał serca. Jego życia nie udało się uratować

Nie żyje trener Mladen Zizovic. Miał 44 lata

Bośniacki trener Mladen Zizovic, prowadzący klub serbskiej ekstraklasy FK Radnicki 1923 Kragujevac, zmarł w wyniku zawału serca, którego doznał w trakcie poniedziałkowego meczu z Mladostą Lucani. Spotkanie zostało natychmiast przerwane.

44-letni szkoleniowiec objął drużynę Radnickiego niespełna dwa tygodnie temu. Jak poinformował klub w oświadczeniu, jego śmierć to ogromna strata zarówno dla zespołu, jak i całego środowiska piłkarskiego. Jego drużyna pożegnała go we wzruszającym wpisie.

Straszna tragedia w meczu piłki nożnej. Trener zmarł mimo natychmiastowej pomocy

- Nasz klub stracił nie tylko wspaniałego trenera, ale przede wszystkim dobrego człowieka, przyjaciela i sportowca, który swoją wiedzą, energią i szlachetnością pozostawił głęboki ślad w sercach wszystkich, którzy go znali – przekazano w komunikacie FK Radnicki.

Trener Zizovic zasłabł przy linii bocznej boiska

Do dramatycznego zdarzenia doszło w pierwszej połowie meczu. Zizovic zasłabł przy linii bocznej, a natychmiast udzielono mu pomocy medycznej. Następnie został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili zgon.

„Jego przedwczesne odejście stanowi ogromną stratę dla całej społeczności piłkarskiej w Serbii” – poinformowała Serbska Federacja Piłkarska. Mladen Zizovic w trakcie kariery zawodniczej grał m.in. w klubach z Bośni i Serbii. W 2008 roku dwukrotnie wystąpił w reprezentacji Bośni i Hercegowiny.