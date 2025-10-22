Jagiellonia zmierzy się z rewelacją Ligue 1, której napastnik upokorzył PSG.

Panichelli, lider strzelców ligi francuskiej, budzi strach po tym, jak z kontuzjowanego stał się gwiazdą.

Jak zatrzymać argentyńską gwiazdę RC Strasbourg?

Piłkarze Jagiellonii Białystok przygotowują się do czwartkowego starcia w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji. Ich rywalem będzie francuski RC Strasbourg, który nieoczekiwanie znajduje się w ścisłej czołówce swojej ligi. Głównym autorem tego sukcesu jest zawodnik, o którym jeszcze kilka miesięcy temu mało kto słyszał – Joaquin Panichelli.

Joaquin Panichelli jest na czele strzelców w Ligue 1

Argentyński napastnik, sprowadzony latem z hiszpańskiego Alaves, stał się prawdziwym objawieniem Ligue 1. W ośmiu kolejkach zdobył aż siedem bramek, co czyni go samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. Wyprzedza o jedno trafienie m.in. Masona Greenwooda z Olympique Marsylia, co pokazuje skalę jego osiągnięcia.

Zaskoczył samego giganta. Dwa gole przeciwko PSG

Forma 23-letniego Argentyńczyka ma bezpośrednie przełożenie na wyniki całego zespołu. Strasbourg zajmuje sensacyjne trzecie miejsce w tabeli, tuż za plecami Olympique Marsylia i Paris Saint-Germain. O sile drużyny z Alzacji mistrzowie Francji przekonali się w ostatnio. W Paryżu Strasbourg zremisował z PSG 3:3, a Panichelli był absolutnym bohaterem tego spotkania, strzelając dwa gole. Jego występ nie przeszedł bez echa, a pod ogromnym wrażeniem był trener trener Liam Rosenior.

Trudna droga na szczyt. Od kontuzji do gwiazdy Ligue 1

Argentyńczyk pierwsze kroki stawiał River Plate, a w Europie w hiszpańskim Alaves. Tam jego rozwój zahamowała poważna kontuzja kolana. W poprzednim sezonie dla drugoligowego Mirandes zdobył 21 bramek, co zaowocowało transferem do Strasbourga. Z francuskim klubem podpisał kontrakt do 2030 roku. Teraz obrona Jagiellonii będzie musiała znaleźć sposób na to, by powstrzymać rozpędzonego snajpera, który jest postrachem całej ligi francuskiej.

